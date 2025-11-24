Xã hội

Tiếp nhận lô hàng cứu trợ người dân vùng lũ của Liên minh châu Âu

Hàng viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 138 bộ dụng cụ bếp bằng inox với đầy đủ nồi, chảo, xoong phục vụ nhu cầu nấu nướng cơ bản, cùng 150 bộ lều bạt gia đình.

Sáng 24/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận lô hàng cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) được vận chuyển từ Luxembourg, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, hàng hóa sẽ được vận chuyển về Đắk Lắk trong ngày để kịp thời phân phát cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Hàng viện trợ bao gồm 138 bộ dụng cụ bếp bằng inox với đầy đủ nồi, chảo, xoong phục vụ nhu cầu nấu nướng cơ bản, cùng 150 bộ lều bạt gia đình./.

