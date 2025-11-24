Tiếp nhận lô hàng cứu trợ người dân vùng lũ của Liên minh châu Âu

Sáng 24/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận lô hàng cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) được vận chuyển từ Luxembourg, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, hàng hóa sẽ được vận chuyển về Đắk Lắk trong ngày để kịp thời phân phát cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Hàng viện trợ bao gồm 138 bộ dụng cụ bếp bằng inox với đầy đủ nồi, chảo, xoong phục vụ nhu cầu nấu nướng cơ bản, cùng 150 bộ lều bạt gia đình./.

Đắk Lắk hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ Tỉnh Đắk Lắk phân bổ 99,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, trong đó 16 xã, phường bị thiệt hại rất nặng được nhận 3 tỷ đồng/xã; 13 địa phương bị thiệt hại nặng nhận 2 tỷ đồng/xã.