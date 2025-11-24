Multimedia

Infographics

Hướng dẫn dọn dẹp, khử trùng sau ngập lụt để bảo vệ sức khỏe

Sau ngập lụt, người dân cần vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường đi, phơi khô đồ dùng và xử lý rác thải, xác súc vật chết đúng quy định để ngăn ô nhiễm và dịch bệnh.

vna-potal-nuoc-rut-den-dau-lam-ve-sinh-nha-cua-va-moi-truong-den-do.jpg

Để xử lý môi trường sau ngập lụt, người dân cần thực hiện “nước rút đến đâu, làm vệ sinh nhà cửa và môi trường đến đó;” loại bỏ bùn đất, chất bẩn ra khỏi nhà, tường, đồ đạc, vật dụng, sân, đường đi; dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, đồ dùng, vật dụng; khơi thông cống rãnh, lấp các vũng nước đọng, phát quang các bụi rậm quanh nhà; thu gom rác thải, chất thải, xác súc vật chết để xử lý, chôn lấp và tẩy uế theo quy định, tránh gây ô nhiễm nguồn nước…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#ngập lụt #vệ sinh môi trường #dọn dẹp nhà cửa #tẩy uế #xử lý rác thải
