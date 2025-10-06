GDP chín tháng tăng 7,85%: Kết quả của hàng loạt chính sách vĩ mô linh hoạt

Ngày 6/10, giữa bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực biến động khó lường, Việt Nam tiếp tục ghi dấu với tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng của năm 2025 ước đạt 7,85% so với cùng kỳ năm trước. Con số ấn tượng này chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Số liệu trên được Cục Thống kê công bố vào ngày 6/10.

Động lực từ tái cơ cấu và năng lực nội tại

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết kết quả ấn tượng này không phải là ngẫu nhiên mà là sự tổng hòa của hàng loạt chính sách vĩ mô linh hoạt, quyết tâm cao của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân. Theo đó, tăng trưởng kinh tế quý 3 đã đạt mức 8,23%, chỉ sau mức tăng kỷ lục 14,38% của quý 3/2022, tiếp tục khẳng định đà phục hồi "tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước" mà Việt Nam đã duy trì trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Trên cơ sở đó, bà Hương nhấn mạnh thành công của nền kinh tế Việt Nam trong chín tháng đã được củng cố bởi một loạt các động thái quyết liệt từ hệ thống chính trị. Với quyết tâm cao nhất nhằm huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, Chính phủ đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Điều này bao gồm việc triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy Chính phủ, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Các quy định pháp luật liên quan cũng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ, đặc biệt là các quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền gắn với chính quyền địa phương hai cấp.

Những nỗ lực cải cách thể chế, đặc biệt là trong tổ chức bộ máy và hoàn thiện khung pháp lý, đã tạo ra một môi trường thuận lợi hơn rất nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân, phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Bên cạnh đó, bà Hương nhấn mạnh việc triển khai các Nghị quyết lớn của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật đã tiếp thêm động lực cho tăng trưởng. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, như Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 với diễu binh, diễu hành trang trọng, không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn tạo ra một luồng sinh khí, động lực lớn cho nhân dân cả nước tiếp tục phấn đấu, vươn lên thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Báo cáo từ Cục thống kê ghi nhận các bộ, ngành, địa phương đã theo dõi sát sao những biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, từ đó kịp thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp linh hoạt nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Sự chủ động này đã góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng liên tục.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2018 và 2021.(Ảnh: Vietnam+)

Đà tăng trưởng lan tỏa khắp các ngành kinh tế

Theo Cục trưởng Cục Thống kê, kết quả tăng trưởng GDP ấn tượng trong chín tháng được đóng góp bởi sự phục hồi và phát triển đồng đều của cả ba khu vực kinh tế trọng yếu.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dù phải đối mặt với những tác động bất lợi từ bão, mưa lũ, nhưng nhờ triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, vẫn duy trì được mức ổn định. Giá trị tăng thêm của khu vực này chín tháng tăng 3,83%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2018 và 2021. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,46%, lâm nghiệp tăng 6,46% và thủy sản tăng 4,48%, đóng góp lần lượt 3,52%, 0,42% và 1,41% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Điều này thể hiện khả năng thích ứng cao của ngành, đảm bảo an ninh lương thực và ổn định sinh kế cho người dân.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, hoạt động sản xuất của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm có mức tăng cao, đóng góp quan trọng vào đà tăng trưởng chung. Trong đó, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp chín tháng tăng 8,55% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 35,06% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Đặc biệt, công nghiệp chế biến-chế tạo tiếp tục là điểm sáng và trở thành động lực tăng trưởng chính với tốc độ tăng 9,92%, đóng góp tới 31,73%. Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng vững chắc 9,33%, đóng góp 7,99%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ cũng không kém phần sôi động với nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch trong nước tăng mạnh, đặc biệt trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn của dân tộc. Điều này đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại dịch vụ. Kết quả, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ chín tháng tăng 8,49% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 11,37% của cùng kỳ năm 2022. Các ngành dịch vụ có tỷ trọng lớn đều đạt mức tăng trưởng cao là bán buôn và bán lẻ tăng 8,28% (đóng góp 10,72%); Vận tải, kho bãi tăng 10,68% (đóng góp 8,92%); Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,06% (đóng góp 5,16%); Đặc biệt là dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10,15% (đóng góp 3,50%), phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và tiêu dùng nội địa.

Về cơ cấu nền kinh tế chín tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,30%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,58%, khu vực dịch vụ chiếm 42,92%; và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,20%. So với cùng kỳ năm 2024, cơ cấu này cho thấy sự dịch chuyển nhẹ theo hướng tăng tỷ trọng của khu vực dịch vụ, phản ánh xu thế phát triển của một nền kinh tế hiện đại.

Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ chín tháng tăng 8,49% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 11,37% của cùng kỳ năm 2022. (Ảnh: Vietnam+)

Tiêu dùng và tích lũy đẩy mạnh

Về sử dụng GDP trong chín tháng, các số liệu của báo cáo chỉ ra cả tiêu dùng nội địa và đầu tư đều là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,07% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp tới 73,83% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế. Điều này cho thấy sức mua ổn định và niềm tin của người dân vào nền kinh tế. Cùng với đó, tích lũy tài sản cũng tăng 8,52%, đóng góp 41,43%, phản ánh sự gia tăng trong hoạt động đầu tư công và đầu tư tư nhân, tạo nền tảng cho năng lực sản xuất và phát triển bền vững trong tương lai.

Hoạt động ngoại thương cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,51%, trong khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,75%.

Về diễn biến kinh tế quốc tế, Lãnh đạo Cục Thống kê chia sẻ kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng thương mại, xung đột quân sự và bất ổn chính trị tại một số khu vực vẫn lan rộng, kéo dài, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng và những thách thức đối với an ninh năng lượng, an ninh lương thực ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, kinh tế quốc tế cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực đáng kể. Cụ thể, tình hình tài chính toàn cầu trở nên thuận lợi hơn khi chính sách thuế quan thực tế của Mỹ thấp hơn so với công bố ban đầu và lạm phát tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán tương đối sôi động với chỉ số S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 7/2025, nhờ các thông tin liên quan đến thuế quan và số liệu kinh tế vĩ mô công bố "tốt hơn dự kiến". Hơn nữa, tăng trưởng tín dụng ngân hàng tiếp tục phục hồi và dòng vốn vào các nền kinh tế đang phát triển đã được cải thiện. Theo đó, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính và trái phiếu chính phủ đã đạt mức cao.

Trước những diễn biến này, bà Hương cho biết hầu hết các tổ chức quốc tế (như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế -OECD, Liên hợp quốc, Tổ chức Fitch Rating và Quỹ tiền tệ quốc tế-IMF) đều điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 so với các dự báo trước đó, qua đó phản ánh sự phục hồi sản xuất phục vụ xuất khẩu và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn.

Đáng chú ý, trong khi nhiều nền kinh tế khu vực chứng kiến dự báo tăng trưởng bị điều chỉnh giảm, Việt Nam lại có những tín hiệu tích cực riêng. Tại thời điểm tháng Chín, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Việt Nam sẽ đạt 6,7%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tại thời điểm tháng Tư. Mặc dù, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 thấp hơn đôi chút so với năm 2024 (lần lượt là 6,6% và 6,5%), nhưng những con số này vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực và toàn cầu, thể hiện sự ổn định và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam./.