Thủ tướng: Tăng tốc, bứt phá hoàn thành và hoàn thành nâng cao các chỉ tiêu

Sáng 5/10, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đạt các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, với tinh thần: “Tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao.”

Tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất kể từ năm 2011

Phiên họp đánh giá, trong tháng Chín, quý 3 và 9 tháng năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, vừa tập trung cho công việc thường xuyên, vừa chú trọng giải quyết những vấn đề tồn đọng, kéo dài và ứng phó hiệu quả với những vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh.

Trong 9 tháng năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 302 văn bản quy phạm pháp luật, 5.213 văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức hơn 1.835 hội nghị, cuộc họp, làm việc và đi công tác địa phương, cơ sở. Nhờ đó, góp phần để tình hình kinh tế-xã hội nước ta trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt khoảng 8,22%, mức cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay; tính chung 9 tháng đạt khoảng 7,84%; có 6 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng khoảng 3,38% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán. Bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt khoảng 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%; xuất siêu ước đạt khoảng 16,82 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước đạt khoảng 454,5 nghìn tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch.

Cả nước đã đưa vào khai thác 2.476km đường bộ cao tốc. Nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông, năng lượng hoàn thành, đưa vào khai thác, trong đó có đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án với tổng số vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 9 tháng đạt trên 28,5 tỷ USD, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó ADB, IMF, WB ghi nhận Việt Nam là điểm sáng nổi bật về tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thiếu ổn định.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Trong 9 tháng, Chính phủ đã hỗ trợ gần 3.100 tỷ đồng để các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt, từ sớm, từ xa công tác phòng, chống bão, lũ; hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương để khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được đẩy mạnh, cùng với tổ chức Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, nhiều sự kiện văn hoá được tổ chức, để lại dấu ấn quan trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt; chủ động, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhiều dự án trong số gần 3.000 dự án tồn đọng kéo dài được tập trung xử lý. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại được thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu cũng cho rằng kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, áp lực về tỷ giá, lãi suất, giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn; tăng trưởng xuất khẩu nhiều thách thức; thu hút FDI gặp khó khăn; các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, chưa phát huy hết hiệu quả; năng suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi phát sinh bất cập nhưng việc giải quyết còn chậm; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan diễn biến bất thường; tình trạng hàng giả, hàng nhái, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thể hiện quyết tâm thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, trong đó có phát triển nhà ở xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão; vận hành địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo vào từng nội dung và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu; kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá trong tháng Chín và từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực.

Điểm lại thành tựu 9 tháng năm 2025, với kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước và 9 tháng năm 2025 cao hơn 9 tháng năm 2024, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bí thư cấp uỷ các cấp; ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 9 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu cả năm 2025, đặc biệt là phấn đấu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và cho giai đoạn 5 năm 2021-2025; qua đó tạo thế, tạo lực, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số và phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi nêu một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; nguyên nhân chủ quan, khách quan; bài học kinh nghiệm; đánh giá tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng nhìn chung, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, tuy nhiên, chúng ta giữ mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, đặc biệt phải tăng tốc bứt phá hoàn thành và hoàn thành nâng cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện 3 đẩy mạnh, 10 trọng tâm

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; nắm chắc tình hình, dự báo đúng, xử lý trúng, giải quyết dứt điểm các vấn đề; có kế hoạch, giải pháp cụ thể cả trước mắt và lâu dài, bảo đảm tính tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần: “Tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao.”

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng đạt 8,3-8,5%; Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương; Đẩy mạnh giải quyết khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ phải tập trung vào 10 nội dung trọng tâm. Trong đó, các bộ, cơ quan chủ trì tập trung chuẩn bị kỹ các Tờ trình, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 13 và các tài liệu, dự án luật trình Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định; phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Chính phủ trong tháng 10/2025.

Các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, với việc tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, chính sách tài khoá cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng; chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỷ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại.

Thủ tướng chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; đặc biệt triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả 7 Nghị quyết vừa được Bộ Chính trị ban hành gồm: các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72.

Chỉ đạo triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; sắp xếp, bố trí lại, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; đẩy mạnh kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả; nâng cao khả năng kiến tạo của cấp xã.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng yếu kém; triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Các bộ, ngành, địa phương chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân; chuẩn bị ứng phó với bão số 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2025; chuẩn bị khởi công đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; giải phóng dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025; xây dựng công cụ đánh giá hàng quý, hàng năm; đề xuất ngay về việc chọn ngày 24/11 là ngày Văn hóa Việt Nam - ngày cách đây 79 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi; chuẩn bị tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu 2025; tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm; đẩy mạnh Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2025.

Các bộ, ngành liên quan khẩn trương trình ban hành Nghị định về tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính, đô thị; hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025; trình Chính phủ dự thảo Nghị định hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới; xây dựng đồng loạt 100 trường học bán trú, nội trú tại các xã biên giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình giao thông; xây dựng phương án đầu tư nền tảng “Bình dân học vụ số”./.

