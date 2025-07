Cục Thống kê: Sáu tháng cuối năm GDP cần tăng 8,42% để đạt mục tiêu cả năm

Nền kinh tế đi qua nửa đầu của năm 2025 với những kết quả đầy ấn tượng, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,52%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2011.

Kết quả này tạo ra một nền tảng vững chắc song cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn cho 6 tháng cuối năm, để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

Để hiểu rõ hơn về các động lực tăng trưởng, dư địa còn lại và những giải pháp trọng tâm, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê.

- Thưa bà, Cục Thống kê vừa công bố tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, mức tăng cao nhất từ năm 2011. Xin bà phân tích sâu hơn về những động lực chính đã tạo nên kết quả ấn tượng này?

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm là kết quả của sự phục hồi và phát triển đồng bộ của các khu vực kinh tế, được thúc đẩy bởi chính sách vĩ mô ổn định, dòng vốn đầu tư công, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sự phục hồi của nhu cầu nội địa và khả năng khai thác hiệu quả các lợi thế hội nhập kinh tế quốc tế. Các chỉ số nhìn từ phía cung và phía cầu đều khá tích cực.

Cụ thể, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2025 tăng 7,96%. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 7,52%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,84%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,33%, đóng góp 3,26 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 8,14%, đóng góp 4,04 điểm phần trăm. Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cung và cầu đã tạo nên động lực tăng trưởng vững chắc.

Từ góc độ cung, hầu hết các hoạt động sản xuất đều duy trì được sự ổn định và tăng trưởng khá. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc nhờ thời tiết thuận lợi, thị trường ổn định và hiệu quả từ quá trình chuyển đổi tư duy sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Công nghiệp và xây dựng là động lực tăng trưởng đáng kể với giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp 6 tháng tăng 8,07%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng ấn tượng 10,1%. Nhiều ngành công nghiệp trọng điểm (như sản xuất trang phục, da, cao su, plastic, kim loại, xe có động cơ) đều tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng tăng 9,62% khi đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là tại các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhà máy điện và khu công nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh tốc độ tăng 7,52% là một kết quả rất khả quan. (Ảnh: Vietnam+)

Các ngành dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Dịch vụ thị trường hỗ trợ sản xuất như vận tải, kho bãi, lưu trú ăn uống tăng trưởng khá. Các ngành dịch vụ công cũng tăng cao do thực hiện cải cách bộ máy và quản lý hành chính, như quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng tăng 13,1%, giáo dục đào tạo tăng 10,47%, nghệ thuật vui chơi giải trí tăng 10,2%.

Về tổng cầu, sự tăng trưởng được hỗ trợ tích cực từ cả ba trụ cột. Trong đó, tiêu dùng cuối cùng tăng khá cao với sự ổn định của tiêu dùng hộ gia đình và sự gia tăng mạnh chi tiêu của nhà nước. Thêm vào đó, du lịch nội địa và quốc tế tiếp tục bùng nổ, với lượng khách quốc tế 6 tháng đầu năm tăng 20,7% so với cùng kỳ. Trụ cột thứ hai, tích lũy tài sản được thúc đẩy bởi việc giải ngân vốn đầu tư công vào các dự án hạ tầng trọng điểm và dòng vốn FDI tăng mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI... tạo ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Trụ cột thứ ba ghi nhận hoạt động xuất, nhập khẩu diễn ra sôi động. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đạt 219,8 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ, phản ánh nỗ lực tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và nhu cầu từ các thị trường quốc tế vẫn khá tốt.

- Với kết quả tăng trưởng GDP 7,52% trong nửa đầu của chặng đường, nền kinh tế đã đi được bao xa trên con đường chinh phục mục tiêu 8% cho cả năm? Liệu đây có phải là một nền tảng đủ vững chắc để giảm áp lực cho 6 tháng cuối năm không, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh: Tốc độ tăng 7,52% là một kết quả rất khả quan. Tại kỳ báo cáo quý I, chúng tôi đã cập nhật kịch bản để đạt mục tiêu 8% cả năm, trong đó 6 tháng đầu năm cần tăng 7,58%. Như vậy, kết quả 7,52% đã xấp xỉ mục tiêu kịch bản đề ra. Điều này giúp giảm áp lực cho các quý tiếp theo và là nền tảng tích cực.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần. Để hiện thực hóa mục tiêu 8%, chặng đường cuối năm cần khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng. Cụ thể, đầu tư công sẽ là động lực quan trọng nhất. Hiện, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để hướng tới mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, đặc biệt tại các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Tiếp đến là khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo với sự bùng nổ của AI, chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Về tăng trưởng tín dụng, mục tiêu phấn đấu đạt 16% trong năm 2025 sẽ cung cấp nguồn vốn dồi dào để kích thích sản xuất kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng. Bên cạnh đó là tiêu dùng nội địa, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% (có hiệu lực từ 1/7) và các khoản hỗ trợ khác sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư.

Từ các dư địa này, Cục Thống kê cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 với 6 tháng đầu năm tăng 7,52%, 6 tháng cuối năm cần tăng 8,42% (quý 3 tăng 8,33%, quý 4 tăng 8,51%) để cả năm đạt mục tiêu tăng 8%.

- Bên cạnh những điểm sáng và dư địa tăng trưởng, nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít rủi ro trong 6 tháng cuối năm. Bà cho biết đâu là những thách thức và chúng ta cần tập trung vào những giải pháp đột phá nào để về đích thành công với mục tiêu 8%?

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh: Đúng vậy, dù kết quả tích cực, kinh tế nước ta đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Về thách thức từ bên ngoài, bất ổn địa chính trị do những xung đột leo thang và làm ảnh hưởng đến thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu. Thêm vào đó là suy giảm tăng trưởng toàn cầu khi các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo tăng trưởng và cầu hàng hóa yếu sẽ ảnh hưởng đến các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (như dệt may, đồ gỗ, điện tử…). Trên thị trường, biến động tỷ giá tăng gây áp lực lên chi phí nhập khẩu cộng thêm lãi suất quốc tế ở mức cao làm giảm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Trong khi, các rủi ro từ chính sách thương mại hiện hữu, các chính sách thuế đối ứng của các đối tác lớn (như Mỹ) có thể gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu. Về khách quan, biến đổi khí hậu gây ra thời tiết cực đoan và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe sẽ là thách thức lớn cho doanh nghiệp.

Về thách thức nội tại, sản xuất công nghiệp phục hồi chưa vững chắc. Một số ngành chủ lực bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi do đơn hàng không tăng và cạnh tranh gay gắt. Điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công còn những vướng mắc cố hữu về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý vẫn còn tồn tại. Trên thị trường, sức mua trong nước phục hồi chưa mạnh do người dân còn tâm lý thận trọng hơn trong chi tiêu do lo ngại lạm phát. Mặt khác, thể chế, pháp lý vẫn còn chồng chéo, chưa ổn định, nhất là sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Trong khi, lợi thế lao động giá rẻ giảm dần, trong khi thiếu hụt lao động chất lượng cao để bắt kịp công nghệ, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu và thị trường vốn chưa phát huy hết tiềm năng.

Một số ngành chủ lực bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi do đơn hàng không tăng và cạnh tranh gay gắt. (Ảnh: Vietnam+)

Để vượt qua thách thức và về đích, cần thực hiện đồng bộ, Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá một cách thận trọng, linh hoạt, tạo niềm tin cho thị trường. Đặc biệt, việc phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sẽ là giải pháp then chốt, mang tính chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, xã hội cần tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) và phát triển nguồn nhân lực số.

Bên cạnh đó, công tác điều hành cần thúc đẩy quyết liệt giải ngân đầu tư công, đây là động lực quan trọng nhất. Trong đó, phải tháo gỡ mọi nút thắt, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, hướng tới mục tiêu giải ngân 100%.

Về kích cầu xuất khẩu và khai thác tối đa lợi thế FTA, công tác xúc tiến thương mại cần được tăng cường và đa dạng hóa thị trường và mặt hàng, duy trì đà tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ở mức hai con số. Để làm được những điều này, chúng ta cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút FDI chất lượng cao. Cụ thể là đơn giản hóa thủ tục hành chính, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có sự lan tỏa và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, sức mua thị trường trong nước cần được củng cố thông qua đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển mạnh ngành du lịch, dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng.

Thêm vào đó, chúng ta cần chủ động ứng phó với biến động toàn cầu, bằng việc nâng cao năng lực phân tích, dự báo và xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt để giảm thiểu tác động tiêu cực từ bên ngoài. Theo đó, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong việc cập nhật các kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tiễn sẽ là “chìa khóa” cho thành công.

Trân trọng cảm ơn bà./.!

