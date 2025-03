Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị 9-10 năm tù vụ cát lậu

Ngày 27/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan với phần luận tội, đề nghị mức án của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2020- 2023, Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) cùng đồng phạm đã đưa hối lộ cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, các cơ quan liên quan để được cấp phép khai thác cát trái phép, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Dù biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện khai thác cát, nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo Nguyễn Thanh Bình thời điểm này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo bị cáo Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và bị cáo Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát tại huyện Chợ Mới theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá quyền khai thác để có nguồn cát phục vụ công trình trọng điểm tại tỉnh An Giang.

Sau đó, Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, tỉnh An Giang. Dù trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, công ty này chỉ mới ký được hợp đồng cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ (không có công trình tuyến nối Quốc lộ 91; tuyến tránh thành phố Long Xuyên), nhưng Trần Anh Thư vẫn ký giấy phép khai thác cát cho Công ty Trung Hậu 68 theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình.

Trong quá trình khai thác cát, Công ty Trung Hậu 68 đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác đến 7 lần đều được chấp thuận. Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Lê Quang Bình chỉ đạo các bị cáo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống (các cựu Phó Tổng Giám đốc của Công ty Trung Hậu 68) và Nguyễn Tấn Lĩnh (cựu Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu) tổ chức khai thác 5.081m³ cát, trong đó khối lượng cát khai thác để bán trái quy định là 3.710m³, hưởng lợi hơn 293 tỷ đồng.

Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, Lê Quang Bình mua Công ty Mê Kông Tháp Mười và giao Lê Trọng Hải làm giám đốc, Trần Anh Tuấn làm phó giám đốc. Các bị cáo sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng có nhu cầu, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để hợp pháp hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép.

Để che giấu dòng tiền bất chính, Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên công ty nhận tiền bán cát bằng tiền mặt hoặc dùng tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài công ty, chuyển khoản lòng vòng hoặc rút tiền mặt để mua bất động sản, ôtô.

Bị cáo Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trung Hậu 68 tại phiên tòa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Viện Kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại lớn cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng. Đặc biệt, 11 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo quản lý tại Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Điều này không chỉ gây thiệt hại mà còn làm giảm uy tín của bộ máy công quyền, do đó cần xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian nhằm răn đe.

Mặt khác, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc các bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác và được tặng nhiều giấy khen.

Ngoài ra, một số bị cáo đã tự nguyện hoặc vận động người thân nộp lại toàn bộ hoặc một phần tiền nhằm khắc phục hậu quả. Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang 9-10 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang) 5-6 năm tù; bị cáo Huỳnh Văn Thái (cựu Trưởng Phòng Khoáng sản nước và biển đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 5-6 năm tù; bị cáo Trần Văn Hải (cựu Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 4-5 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Thọ (cựu Trưởng Phòng Hành chính kế hoạch, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 3-4 năm tù.

Các bị cáo Trương Minh Tâm, Thái Thành Quí, Lê Nhựt Trường (cùng là cựu cán bộ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang), 2-3 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang) 6-7 năm tù và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 10-11 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ.”

Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Quang Bình 12 năm 6 tháng- 13 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ,” 6-7 năm về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và 10 năm 6 tháng-11 năm 6 tháng về tội “Rửa tiền;” tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù giam; buộc nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Hoàng Hải Thụy (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) từ 7 năm 6 tháng tù-8 năm 6 tháng tù cho hai tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền;” Lê Trọng Hải (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, kiêm giám đốc chi nhánh An Giang) 7-9 năm tù; Võ Truyền Thống (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 7-9 năm tù; Nguyễn Tấn Lịnh (cựu Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68) 6-8 năm tù cho hai tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Đưa hối lộ.”

Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt thấp nhất là phạt tiền 500 triệu đồng đến cao nhất là 6 năm tù về một trong các tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên;” “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”... Trong đó, bị cáo Phùng Mỹ Luông, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông được Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam, nếu đề nghị này được chấp nhận, bị cáo sẽ không phải thụ án thêm ngày nào./.

Vụ án khai thác cát lậu: Triệu tập người nhà cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 Ngày 26/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát lậu.