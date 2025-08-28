Mỹ: FDA giới hạn đáng kể đối tượng được tiêm vaccine phòng COVID-19

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) Mỹ vừa phê duyệt các loại vaccine phiên bản cập nhật phòng bệnh COVID-19, song đồng thời giới hạn đáng kể đối tượng được tiêm chủng.

Trong bài đăng trên nền tảng X, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho biết vaccine của Moderna (dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên), Pfizer (5 tuổi trở lên) và Novavax (12 tuổi trở lên) hiện chỉ được cấp phép sử dụng cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao về sức khỏe, ví dụ như người mắc bệnh mãn tính, béo phì hay hen suyễn.

Ông nhấn mạnh vaccine sẽ được cung cấp cho những bệnh nhân muốn tiêm sau khi tham vấn ý kiến bác sỹ.

Bên cạnh đó, ông Kennedy Jr. cũng cho biết FDA đã đạt được 4 mục tiêu quan trọng: chấm dứt các quy định bắt buộc tiêm vaccine phòng COVID-19; đảm bảo vaccine vẫn được cung cấp cho người dân, đặc biệt là nhóm dễ tổn thương; yêu cầu các công ty dược tiến hành các thử nghiệm có kiểm soát bằng giả dược và chính thức kết thúc việc cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA).

Chính sách mới trái ngược với khuyến nghị trước đây của Mỹ, khi vaccine được khuyến nghị tiêm hằng năm cho tất cả người dân từ 6 tháng tuổi trở lên. Quyết định của FDA phản ánh quan điểm thận trọng hơn đối với nguy cơ hiện tại của bệnh COVID-19 và nhu cầu tiêm nhắc lại hằng năm.

Tuy nhiên, quyết định trên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc hạn chế nhóm đối tượng được tiêm có thể tạo ra sự hoang mang, gây khó khăn cho những người không thuộc diện nguy cơ cao nhưng vẫn muốn tiêm vaccine cập nhật. Điều này cũng đặt ra thách thức trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, nhóm dễ mắc bệnh nặng, khi việc tiếp cận vaccine trở nên khó khăn hơn.

Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về vaccine tại Đại học Vanderbilt, cảnh báo việc thu hẹp đối tượng được tiêm sẽ tạo ra các rào cản về tiêm chủng, gây khó khăn và bối rối cho người dân, bác sỹ và dược sỹ.

Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP) cũng phản đối hạn chế này, cho rằng việc thu hẹp đối tượng tiêm có thể khiến nhiều gia đình muốn bảo vệ con nhỏ khó tiếp cận vaccine. Trước đó, AAP đã đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 hằng năm cho trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi và khuyến nghị cho trẻ lớn hơn.

Dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính năm ngoái có khoảng 47.500 người Mỹ tử vong do COVID-19, trong đó người cao tuổi và nhóm có bệnh nền vẫn là đối tượng dễ tổn thương nhất.

Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo, nếu tỷ lệ tiêm chủng giảm mạnh, hệ thống y tế có thể phải đối mặt áp lực lớn trong mùa Đông sắp tới./.

