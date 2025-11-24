Hãng dược Novo Nordisk thất bại trong thử nghiệm thuốc điều trị Alzheimer

Ngày 24/11, Tập đoàn dược phẩm của Đan Mạch Novo Nordisk cho biết phiên bản thuốc uống Rybelsus - một dạng cũ hơn của hoạt chất semaglutide - đã không đạt mục tiêu chính trong hai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, nhằm đánh giá khả năng làm chậm suy giảm nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer giai đoạn sớm.

Theo công bố của tập đoàn, thử nghiệm EVOKE và EVOKE+, tiến hành trên tổng cộng 3.808 bệnh nhân từ 55-85 tuổi trong thời gian 2 năm, đặt mục tiêu làm chậm 20% tốc độ suy giảm nhận thức dựa trên hệ thống đánh giá chức năng ghi nhớ và khả năng tự chăm sóc. Tuy nhiên, kết quả không cho thấy hiệu quả đáng kể.

Thuốc Rybelsus hiện chỉ được cấp phép điều trị cho các bệnh nhân mắc tiểu đường type 2, cùng hoạt chất semaglutide như Ozempic và Wegovy - hai thuốc giúp Novo Nordisk bùng nổ doanh thu ở mảng giảm cân và tiểu đường trước khi tăng trưởng chậm lại.

Giới phân tích từ lâu tỏ ra hoài nghi về triển vọng của chương trình Alzheimer của Novo, với UBS ước tính xác suất thành công chỉ khoảng 10%.

Trước đó, lãnh đạo phụ trách chiến lược sản phẩm Ludovic Helfgott từng ví von đây như một “tấm vé xổ số” vì tiềm năng lớn nhưng rủi ro cao.

Dù thất bại, Giám đốc Khoa học Martin Holst Lange nhấn mạnh semaglutide vẫn chứng minh hiệu quả rõ rệt trong điều trị tiểu đường type 2, béo phì và các bệnh lý liên quan.

Kết quả này được đánh giá là đòn giáng vào hy vọng rằng nhóm thuốc GLP-1 - vốn đang được dùng rộng rãi cho giảm cân và tiểu đường - có thể mở ra thị trường mới trong điều trị Alzheimer, căn bệnh ảnh hưởng hơn 55 triệu người trên toàn cầu và hiện chưa có thuốc chữa.

Một số liệu pháp mới của các hãng dược khác như Eli Lilly và liên danh Eisai-Biogen đã cho thấy khả năng làm chậm suy giảm nhận thức, nhưng phải sử dụng bằng truyền hoặc tiêm và có nguy cơ tác dụng phụ.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của Tập đoàn Novo Nordisk đã giảm 10%./.

