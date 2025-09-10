Hà Nội bơm nước từ hồ Tây để “hồi sinh” sông Tô Lịch

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bơm nước từ hồ Tây để hồi sinh sông Tô Lịch.

Nước từ hồ Tây được bơm dẫn về sông Tô Lịch qua 2 đường ống song song, dài 1,5km.

Việc bơm nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và bảo đảm nước dẫn từ hồ Tây về không bị hòa cùng nước thải./.