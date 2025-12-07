10 món ăn nhẹ khoảng 100 calo giúp bạn no lâu mà vẫn giữ dáng

Trong những ngày làm việc bận rộn, cảm giác đói giữa các bữa rất dễ khiến bạn tìm đến bánh ngọt hoặc đồ ăn vặt nhiều đường và chất béo. Nhưng chỉ cần thay đổi vài lựa chọn đơn giản, bạn hoàn toàn có thể có một bữa ăn nhẹ dưới 100 calo mà vẫn đủ dinh dưỡng, tốt cho tim mạch và phù hợp ngay cả khi đang giảm cân.

Việt quất và sữa chua

Một nắm việt quất tươi khoảng 40g (16 kcal) kết hợp với một hộp sữa chua không đường ít béo 125g (75 kcal) tạo thành món ăn nhẹ chỉ 91 kcal. Vị chua dịu của sữa chua hoà với vị ngọt tự nhiên của quả mọng giúp món ăn trở nên dễ chịu, mát lành, lại không chứa đường bổ sung. Đây cũng là lựa chọn giàu chất chống oxy hóa và rất tốt cho đường ruột.

Táo và bơ đậu phộng

Một quả táo nhỏ (34 kcal) ăn kèm nửa thìa canh bơ đậu phộng nguyên chất, không đường, không muối (49 kcal) sẽ chỉ có tổng cộng 83 kcal. Táo giòn, mọng nước kết hợp cùng vị béo tự nhiên của bơ đậu phộng giúp bạn no lâu hơn mà không bị tăng đường huyết đột ngột. Món ăn này phù hợp cho những ngày bạn cần năng lượng nhanh.

Phômai tươi và cà chua bi ăn với bánh gạo

Chỉ cần một chiếc bánh gạo (32 kcal), thêm 50g phômai tươi ít béo (54 kcal) và vài quả cà chua bi (20 kcal), bạn có ngay món ăn 106 kcal nhiều đạm, ít béo và dễ làm. Độ giòn của bánh gạo hòa với vị béo nhẹ của phômai và vị ngọt của cà chua bi tạo cảm giác vừa miệng và đủ năng lượng để tiếp tục làm việc.

Chuối và bánh mì nướng nguyên cám

Một quả chuối nhỏ (65 kcal) trên một lát bánh mì nướng nguyên cám (84 kcal) tạo nên món ăn giàu chất xơ, giúp no lâu và phù hợp cho người thích đồ ngọt tự nhiên. Tuy tổng năng lượng khoảng 149 kcal, nhưng đây vẫn là lựa chọn lành mạnh nếu bạn vận động nhiều hoặc cần bữa ăn vặt giàu năng lượng mà không dùng đường.

Ớt chuông đỏ và sốt hummus

Hummus là món sốt chấm được làm từ đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với bơ vừng, dầu ôliu, nước cốt chanh, tỏi và muối. Ba thìa hummus ít béo (65 kcal) ăn kèm một quả ớt đỏ cắt sợi (34 kcal) tạo nên món ăn chỉ 99 kcal. Đây là lựa chọn giàu chất xơ, vị béo bùi từ đậu gà hòa với sự giòn ngọt của ớt chuông, dễ ăn và giúp no lâu.

Mơ khô và hạnh nhân

Ba quả mơ khô (56 kcal) cùng tám hạt hạnh nhân (51 kcal) tạo thành món ăn khoảng 107 kcal, tiện mang theo trong túi khi bạn di chuyển. Mơ khô mang vị ngọt tự nhiên, còn hạnh nhân cung cấp chất béo tốt hỗ trợ duy trì năng lượng ổn định.

Bơ và bánh mì giòn

1/4 quả bơ (68 kcal) kết hợp với bánh mì giòn (28 kcal) là món ăn nhẹ 96 kcal, phù hợp cho những ai thích hương vị béo bùi nhưng vẫn muốn kiểm soát lượng calo. Chất béo không bão hòa trong bơ còn hỗ trợ tim mạch và giúp bạn no lâu.

Bánh nướng xốp crumpet

Một chiếc bánh nướng xốp crumpet (83 kcal) phết một thìa càphê bơ ít béo (17 kcal) tạo nên món ăn nhẹ tròn 100 kcal. Đây là lựa chọn đơn giản, dễ ăn, phù hợp cho bữa sáng hoặc buổi chiều cần bổ sung năng lượng nhanh.

Sữa và nho khô

Một ly sữa ít béo 150ml (69 kcal) kết hợp một muỗng nho khô (27 kcal) cung cấp 96 kcal, vừa nhẹ bụng vừa có vị ngọt tự nhiên. Đây là lựa chọn nhanh gọn, phù hợp cho người bận rộn hoặc cần bổ sung canxi trong ngày.

Trứng luộc, cà chua và rau bina

Một quả trứng luộc (84 kcal) trộn cùng một quả cà chua cỡ vừa thái nhỏ (12 kcal) và nắm rau bina 25g (4 kcal) tạo nên món ăn 100 kcal giàu đạm, giàu vitamin và chất xơ. Đây cũng là cách đơn giản để tăng lượng rau củ, giúp bạn tiến gần hơn mục tiêu “5 khẩu phần rau quả mỗi ngày”./.

