Lễ hội Trà Quốc tế 2025: Định vị thương hiệu trà Việt trên trường quốc tế

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 sẽ diễn ra gần một tháng (từ ngày 11/11-07/12/2025), tại tỉnh Lâm Đồng, dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham dự.

Lễ hội được chia thành hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1 (từ 11/11-04/12), diễn ra các hoạt động bên lề: Không gian sáng tác nghệ thuật về văn hóa trà; cuộc thi khởi nghiệp trà dành cho sinh viên (chủ đề "Thắp hồn trà, khơi sức trẻ"); lễ dâng hương và dâng trà "Quốc ẩm" lên Quốc tổ Vua Hùng).

Giai đoạn 2 (từ 05-07/12/2025), là chuỗi sự kiện chính gồm: triển lãm trải nghiệm văn hóa và công nghệ trà Việt - quốc tế; “Trà ngoại giao” với sự tham dự của 60 đại sứ các nước; hội chợ, triển lãm trà quốc tế; hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà; lễ hội đường phố, đại nhạc hội và trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo thế giới.

Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 dự kiến sẽ xác lập nhiều kỷ lục mới về trà, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế của trà Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Việt Nam được xem là một trong những cái nôi của văn minh trà thế giới, với truyền thống canh tác và văn hóa thưởng trà lâu đời. Trong số đó, Lâm Đồng - thủ phủ trà của cả nước, đang không ngừng phát triển, trở thành vùng đất hội tụ khí hậu và thổ nhưỡng đa dạng, tạo nên những dòng trà đặc trưng, phong phú hương vị.

Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật canh tác truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng với bản sắc văn hóa trà Việt, đang giúp Lâm Đồng khẳng định vị thế và tiềm năng kinh tế-văn hóa của mình trên bản đồ trà quốc tế.

Nhiều công ty trên địa bàn Bảo Lộc và đã ứng dụng quy trình tự động hóa vào quy trình sản xuất chè nhằm đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 là sự kiện kết nối chặt chẽ ba yếu tố “di sản - kinh tế - phát triển bền vững” trong văn hóa trà Việt. Lễ hội không chỉ tôn vinh di sản truyền thống hàng trăm năm của cây trà, gìn giữ kỹ thuật canh tác và nghệ thuật thưởng trà, mà còn thúc đẩy hoạt động kinh tế, xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị sản phẩm trà Việt.

Bên cạnh đó, chương trình cũng nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững, khuyến khích ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ xanh và mô hình sản xuất thân thiện môi trường, góp phần đảm bảo sự phát triển lâu dài cho ngành trà Việt Nam.

Lễ hội dự kiến sẽ có đại diện một số quốc gia với sản phẩm trà của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Thái Lan… tham dự.

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa-du lịch-kinh tế trọng điểm của năm, lan tỏa thông điệp “Trà Việt - Hồn Việt” ra thế giới. Với chuỗi hoạt động phong phú, lễ hội sẽ là điểm nhấn đặc sắc trong mùa du lịch cuối năm, góp phần thu hút du khách và quảng bá hình ảnh Lâm Đồng - vùng đất trà đầy tiềm năng và bản sắc.

Theo các tài liệu ghi lại, cây trà (chè) xuất hiện đầu tiên trên đất Lâm Đồng vào đầu năm 1927 do một công dân người Pháp là Romoeville du nhập về và bắt đầu trồng ở vùng Cầu Đất- Đà Lạt. Đến năm 1954, ở tỉnh Đồng Nai Thượng (một phần của tỉnh Lâm Đồng hiện nay) đã có tới 409 đồn điền lớn nhỏ, phần lớn là trồng chè và cà-phê. Năm 2022, Lâm Đồng trở thành vựa chè lớn nhất cả nước với diện tích gần 26.000 ha, sản lượng hơn 182.000 tấn.

Tuy nhiên đến năm 2025, diện tích cây chè toàn tỉnh chỉ còn khoảng 12.000ha vùng nguyên liệu. Nguyên nhân được cho do sức ép cạnh tranh từ các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; do ngành chè vẫn tập trung vào sản xuất thô, chưa đầu tư đủ vào chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm để tạo ra giá trị cao hơn cho thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến trà còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường lớn và khắt khe về chất lượng và tiêu chuẩn.

Sơ chế trà tại Bảo Lộc. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho biết, trong quý 3/2025, xuất khẩu chè của Việt Nam đạt 39,3 nghìn tấn, trị giá 70,8 triệu USD, tăng 26,8% về lượng và tăng 32,5% về trị giá so với quý 2/2025, nhưng giảm 12,9% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với quý III/2024.

Giá bình quân chè xuất khẩu trong quý 3/2025 đạt 1.799,6 nghìn USD/tấn, tăng 4,5% so với quý 2/2025 và tăng 1,9% so với quý 3/2024.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu chè đạt 97,2 nghìn tấn, trị giá 167,3 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân chè xuất khẩu đạt 1.720,4 USD/tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng tại thị trường châu Âu, mặc dù xuất khẩu chè sang khu vực này giảm mạnh về khối lượng là 16,2% và trị giá giảm 7,3%, tuy nhiên giá bình quân xuất khẩu tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 1.996,9 USD/tấn.

Mức tăng giá này cho thấy chè Việt Nam đang có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm có chất lượng cao hơn, tập trung vào mặt hàng có giá trị gia tăng để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của khu vực này.

Ban tổ chức Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 mong muốn thông qua lễ hội sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm trà Lâm Đồng cũng như của Việt Nam./.

