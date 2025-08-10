Trung Quốc nâng cấp độ ứng phó thảm họa địa chất tại Cam Túc

Ngày 9/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường Trung Quốc đã nâng cấp cấp độ ứng phó thảm họa địa chất của tỉnh Cam Túc từ cấp độ 4 lên cấp độ 2 (mức độ nghiêm trọng thứ hai trong thang 4 cấp).

Bộ trên cũng cử thêm một nhóm chuyên gia đến khu vực thảm họa để hỗ trợ và hướng dẫn chính quyền địa phương trong công tác ứng phó, đồng thời phân công nhân sự chuyên trách để tăng cường công tác trực ban khẩn cấp, phân tích xu hướng rủi ro và phối hợp khi cần thiết.

Theo Sở ứng phó khẩn cấp tỉnh Cam Túc, tính đến 12h ngày 9/8, lũ quét xảy ra tại các khu vực thuộc huyện Du Trung của tỉnh này đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người mất tích.

Theo chính quyền tỉnh Cam Túc, sau khi thảm họa xảy ra, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp để cứu hộ, cứu nạn, đồng thời di dời người dân đến nơi an toàn. Tính đến ngày 9/8, chính quyền địa phương đã sơ tán được gần 10.000 người đến tạm trú tại các khách sạn, trường học và các điểm tập trung của thôn…

Trước đó, sau khi xảy ra thiên tai, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu phải dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích, sơ tán và bố trí nơi ở cho người dân sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ, giảm thiểu tối đa thương vong, nhanh chóng khôi phục thông tin liên lạc và giao thông.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường cũng đưa ra chỉ thị, yêu cầu khẩn trương rà soát, tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích hoặc mắc kẹt, nỗ lực hết mình triển khai công tác ứng cứu, kịp thời sơ tán và bố trí nơi ở cho người dân vùng thiên tai.

Theo chỉ thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và yêu cầu của Thủ tướng Lý Cường, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp nước này đã cử tổ công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Các lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy Cam Túc đã trực tiếp chỉ huy, điều phối công tác ứng cứu và cứu trợ thiên tai tại hiện trường. Hiện các công tác liên quan đang được tiến hành khẩn trương và có trật tự./.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực cứu hộ tối đa sau lũ quét tại Cam Túc Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh do thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, tất cả các khu vực cần nêu cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan và tăng cường năng lực cảnh báo sớm về nguy cơ.