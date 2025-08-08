Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực cứu hộ tối đa sau lũ quét tại Cam Túc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) ngày 8/8 kêu gọi nỗ lực tối đa tìm kiếm và cứu hộ và công tác phòng ngừa lũ lụt và giảm nhẹ thảm họa sau khi lũ ống kể từ ngày 7/8 tại tỉnh Cam Túc (Gansu) phía Tây Nam Trung Quốc làm 10 người thiệt mạng và 33 người mất tích.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh do thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, tất cả các khu vực cần nêu cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan và tăng cường năng lực cảnh báo sớm về nguy cơ.

Mùa Hè vốn là thời điểm xảy ra nhiều thiên tai ở Trung Quốc khi nhiều khu vực có mưa lớn trong khi các khu vực khác nóng như thiêu đốt.

Trong tháng 7 vừa qua, mưa lớn ở khu vực phía Bắc thủ đô Bắc Kinh đã làm 44 người thiệt mạng, trong đó vùng nông thôn ngoại ô thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề nhất./.

