Đời sống

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực cứu hộ tối đa sau lũ quét tại Cam Túc

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh do thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, tất cả các khu vực cần nêu cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan và tăng cường năng lực cảnh báo sớm về nguy cơ.

Thúc Anh
Công tác khắc phục hậu quả sau lũ quét tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 8/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công tác khắc phục hậu quả sau lũ quét tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 8/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) ngày 8/8 kêu gọi nỗ lực tối đa tìm kiếm và cứu hộ và công tác phòng ngừa lũ lụt và giảm nhẹ thảm họa sau khi lũ ống kể từ ngày 7/8 tại tỉnh Cam Túc (Gansu) phía Tây Nam Trung Quốc làm 10 người thiệt mạng và 33 người mất tích.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh do thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, tất cả các khu vực cần nêu cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan và tăng cường năng lực cảnh báo sớm về nguy cơ.

Mùa Hè vốn là thời điểm xảy ra nhiều thiên tai ở Trung Quốc khi nhiều khu vực có mưa lớn trong khi các khu vực khác nóng như thiêu đốt.

Trong tháng 7 vừa qua, mưa lớn ở khu vực phía Bắc thủ đô Bắc Kinh đã làm 44 người thiệt mạng, trong đó vùng nông thôn ngoại ô thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #cứu hộ #lũ quét #Cam Túc #phòng ngừa lũ lụt Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hai bị cáo Đào Ngọc Lợi (trái) và Đào Ngọc Duy Anh (phải). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tù chung thân cho hai bác cháu rủ nhau mua bán ma túy

lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang các đối tượng Duy Anh và Lợi tại nhà xe Xuân Tùng khi đang nhận một kiện hàng chứa nhiều loại ma túy tổng hợp. Kiện hàng được xác định do một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) gửi từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số cửa hàng trực tuyến cho biết họ bán được hơn 2.000 sản phẩm núm ti giả mỗi tháng. (Nguồn: SCMP)

'Cơn sốt' người lớn ngậm ti giả ở Trung Quốc

Những chiếc núm ti giả cỡ lớn với đủ màu sắc đang được săn đón và bán với giá lên tới 70 USD trên mạng, khi người trưởng thành tìm cách đối phó với áp lực trong một thế giới “điên rồ.”