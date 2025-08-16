Pakistan: Hơn 300 người thiệt mạng do mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng

Ngày 16/8, các cơ quan ứng phó thảm họa của Pakistan thông báo nước này đang trải qua một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong mùa gió mùa năm nay, khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất và sập nhà khiến hơn 300 người thiệt mạng.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, thảm họa xảy ra chủ yếu tại khu vực miền núi Khyber Pakhtunkhwa, phía Bắc Pakistan. Thung lũng Swat, đặc biệt là thành phố Mingora, chứng kiến mức tàn phá nặng nề khi nhiều tuyến đường bị cuốn trôi, nhà cửa và phương tiện hư hỏng nặng, người dân phải lội nước lũ giữa những đống đổ nát.

Trong số các địa phương bị ảnh hưởng, huyện Buner ghi nhận thiệt hại lớn nhất với ít nhất 184 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em bị nước lũ cuốn trôi.



Ông Shahab Ali Shah, Chánh văn phòng tỉnh tại Shangla cho biết một vụ sập mái nhà đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Chính quyền đang khẩn cấp triển khai các trạm y tế và cung cấp suất ăn nấu chín cho người dân mất nhà cửa, đồng thời sử dụng thiết bị hạng nặng để thông tuyến giao thông và hỗ trợ công tác cứu nạn.



Tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 21/8, đẩy nguy cơ thiệt hại và thương vong tiếp tục gia tăng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar đã chia buồn với các gia đình nạn nhân, đồng thời xác nhận quân đội và các lực lượng dân sự đang tham gia công tác cứu hộ trên diện rộng. Thủ tướng Pakistan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để điều phối ứng phó.



Trong khi đó, một vụ rơi trực thăng cứu hộ vào hôm 15/8 do thời tiết xấu đã khiến 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm và phức tạp trong nỗ lực cứu hộ hiện tại.



Ngoài Pakistan, các quốc gia láng giềng như Ấn Độ và Nepal cũng đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ mưa lớn, cho thấy quy mô ảnh hưởng của hệ thống gió mùa năm nay có tính chất nghiêm trọng toàn khu vực. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu tiếp tục khiến tần suất và mức độ khốc liệt của các đợt thiên tai ngày càng gia tăng./.

