Pakistan: Hơn 150 người mất tích trong lũ quét, hàng chục ngôi làng bị vùi lấp

Ngày 17/8, giới chức tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, cho biết hơn 150 người vẫn đang mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng khiến ít nhất 344 người thiệt mạng mới đây.

Trao đổi với báo giới, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa, ông Asfandyar Khattak, xác nhận ít nhất 150 người tại huyện Buner đang mất tích, có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc nước lũ cuốn trôi.

Trong khi đó, tại huyện Shangla, hàng chục người cũng được báo cáo mất tích.

Trận lũ quét đã khiến hệ thống điện và viễn thông ở Buner bị hư hại nặng nề, gây mất điện và gián đoạn liên lạc. Mưa lớn kéo dài đang khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo lực lượng cứu hộ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Buner là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ quét, với ít nhất 208 người thiệt mạng và khoảng 10-12 ngôi làng bị chôn vùi một phần.

Hiện, khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ vẫn đang vật lộn với mưa lớn và bùn đất ngập đến đầu gối, đào bới những ngôi nhà bị vùi lấp để tìm kiếm người sống sót. Công tác cứu trợ đang được triển khai tại 9 huyện bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 16/8, các cơ quan ứng phó thảm họa của Pakistan thông báo nước này đang trải qua một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong mùa mưa năm nay, khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất và sập nhà.

Tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 21/8, đẩy nguy cơ thiệt hại và thương vong tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để điều phối ứng phó.

Ngoài Pakistan, các quốc gia láng giềng như Ấn Độ và Nepal cũng đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ mưa lớn, cho thấy quy mô ảnh hưởng của hệ thống gió mùa năm nay có tính chất nghiêm trọng toàn khu vực.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu tiếp tục khiến tần suất và mức độ khốc liệt của các đợt thiên tai ngày càng gia tăng./.

Lũ quét ở miền Bắc Trung Quốc, nhiều người thiệt mạng 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích sau khi một trận lũ đã quét qua một khu cắm trại hoang dã ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc vào đêm 16/8.