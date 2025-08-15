Ấn Độ: Số người thiệt mạng và mất tích do lũ quét tại Kashmir tăng cao

Giới chức Ấn Độ ngày 14/8 cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 46 người, trong khi hơn 200 người mất tích do mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng tại khu vực Kashmir của Ấn Độ. Đây là thảm họa lũ lụt gây chết người lớn thứ hai tại Ấn Độ trong tháng này.



Tình trạng mưa lớn kéo theo lũ quét xảy ra tại thị trấn Chasoti, huyện Kishtwar, điểm dừng chân trên tuyến hành hương tới đền Machail Mata.

Ông Ramesh Kumar, Ủy viên khu vực huyện Kishtwar, cho biết sự cố xảy ra lúc 11h30 (giờ địa phương), lực lượng cảnh sát, ứng phó thảm họa, quân đội và không quân đã được triển khai tìm kiếm cứu nạn.



Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, “cloudburst” là hiện tượng mưa cực lớn, trên 100 mm trong vòng 1 giờ, có thể gây lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở khu vực núi trong mùa mưa.

Văn phòng khí tượng tại Srinagar cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Kashmir, trong đó có Kishtwar và khuyến cáo người dân tránh xa các công trình xuống cấp, cột điện và cây cổ thụ do nguy cơ lũ quét và sạt lở.



Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 tại Ấn Độ.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu cùng phát triển thiếu quy hoạch đang làm gia tăng tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của thiên tai.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định lũ lụt và hạn hán ngày càng dữ dội đang gửi tín hiệu báo động về những biến đổi khó lường của vòng tuần hoàn nước toàn cầu./.

