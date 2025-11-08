Mỹ xem xét miễn trừ cho Hungary khỏi lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 cho biết ông đang xem xét khả năng miễn trừ cho Hungary khỏi các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ của Nga, do sự phụ thuộc của quốc gia này vào nguồn năng lượng từ khu vực đó.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng khi tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này, vì rất khó để ông ấy (Thủ tướng Viktor Orban) có dầu và khí đốt từ các khu vực khác."

Tổng thống Trump cũng cho biết thêm rằng Washington sẽ “thông báo” về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump nói: “Chúng tôi đang trao đổi, nhưng sẽ thông báo về việc đó sau... Ông ấy hiểu Tổng thống Nga Vladimir Putin và biết ông ấy rất rõ.”

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ áp đặt "các biện pháp trừng phạt khổng lồ" nhắm vào hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil, sau khi hủy cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Budapest.

Động thái này được xem là bước ngoặt trong chính sách của Mỹ đối với Nga và diễn ra đồng thời với việc Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Moskva.

Theo tờ The Washington Post, quyết định này được cho là phản ứng trước việc Tổng thống Putin trì hoãn tiến trình ngừng bắn tại Ukraine.

Các chuyên gia nhận định rằng lệnh trừng phạt sẽ gây tổn thất đáng kể cho nguồn thu quốc gia của Nga, khi Rosneft và Lukoil chiếm khoảng 55% sản lượng dầu của nước này, trong khi dầu khí đóng góp gần một phần tư ngân sách liên bang Nga.

Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các ngân hàng và công ty nước ngoài "sẽ bị phạt nếu giao dịch" với hai tập đoàn này. Ngay sau thông báo, cổ phiếu Rosneft đã giảm 3,8%, trong khi Lukoil mất 5,9% giá trị trên sàn chứng khoán Moskva./.

