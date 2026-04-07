Xung đột tại Trung Đông thúc đẩy làn sóng năng lượng tái tạo toàn cầu

Theo AFP, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất thế giới do chiến tranh Trung Đông gây ra sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân và xe điện.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Le Figaro của Pháp đăng tải ngày 7/4, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol lập luận rằng tình trạng khan hiếm năng lượng hiện nay "nghiêm trọng hơn các cuộc khủng hoảng năm 1973, 1979 và 2022 cộng lại."

Tuy nhiên, bất chấp việc giá nhiên liệu tăng vọt do hành động phong tỏa trên thực tế của Iran đối với eo biển Hormuz huyết mạch, vẫn có "những lý do để lạc quan" từ cách thức mà "cấu trúc của hệ thống năng lượng toàn cầu sẽ thay đổi."

Ông Birol cho biết: "Quá trình này sẽ mất nhiều năm. Đây sẽ không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại, nhưng địa chính trị năng lượng sẽ biến đổi sâu sắc." Dù vậy, ông khẳng định một số công nghệ sẽ phát triển nhanh hơn những công nghệ khác.

Người đứng đầu IEA dự báo: "Đó là trường hợp của các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, vốn có thể được triển khai rất nhanh chóng. Chúng ta sẽ chuyển hướng sang năng lượng tái tạo rất sớm, có lẽ trong vòng vài tháng tới."

Mặc dù vậy, Giám đốc Birol nhấn mạnh rằng các quốc gia nên "thận trọng nhất có thể" trong việc tiết kiệm năng lượng trong ngắn hạn, đồng thời bày tỏ lo ngại về viễn của một "tháng Tư đen tối."

Ông nói: "Nếu eo biển này thực sự vẫn bị đóng cửa trong suốt tháng Tư, chúng ta sẽ mất lượng dầu thô và các sản phẩm tinh chế nhiều gấp đôi so với tháng Ba," đồng thời chỉ ra rằng tuyến đường biển này cũng là điểm trung chuyển quan trọng đối với phân bón./.

