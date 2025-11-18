Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 18/11, từ 8 giờ đến 9 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9 giờ 50 đến 11 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Họp Quốc hội: Hoàn thiện pháp lý về Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng nếu thành lập và quy định Quỹ Công nghiệp quốc phòng và Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh đều là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là chưa phù hợp.