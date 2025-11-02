Tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 10: Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp

Tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 10 (từ ngày 3-7/11), Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp.

Quốc hội thảo luận về một số dự án, gồm: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận về dự án: Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); cho ý kiến việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Trong tuần làm việc, Quốc hội dành 1 buổi để thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về các dự án luật lĩnh vực an ninh, trật tự Sáng nay, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về 16 dự thảo luật. Sau đó, Quốc hội dành thời gian còn lại của buổi sáng và cả buổi chiều để thảo luận về các luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự.