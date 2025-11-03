Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung 5 luật thuộc lĩnh vực tài chính, thương mại

Sáng 3/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Thương mại điện tử.

Bảo đảm quản lý hiệu quả việc huy động, sử dụng vốn vay

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công sửa đổi, bổ sung nội dung của 23/63 điều của Luật hiện hành.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, gắn liền với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, dự thảo Luật đã quy định trao quyền cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính trong một số nhiệm vụ về quản lý nợ, tăng cường sự chủ động và tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong việc quyết định, sử dụng ngân sách.

Theo đó bổ sung quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Chính phủ, sửa đổi, bổ sung về quyền hạn, nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Cụ thể, dự thảo Luật hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán, ký, phê duyệt, phê chuẩn và sửa đổi, bổ sung, gia hạn các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước và nhân danh Chính phủ về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; quy định rõ về quy trình, thủ tục đàm phán, ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế về vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Dự thảo Luật bỏ quy định tại khoản 4 Điều 13, phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ gắn liền với việc phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm để rút ngắn thủ tục; giao Bộ Tài chính chủ động điều hành, công bố tài liệu trình Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm để đáp ứng yêu cầu công khai theo thông lệ quốc tế.

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Điều ước quốc tế, Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định liên quan.

Cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ hằng năm gắn liền với việc phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công; bổ sung nhiệm vụ của Bộ Tài chính nhằm bảo đảm linh hoạt trong quá trình thực thi, cắt giảm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để bảo đảm quy định phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường khách quan, minh bạch và bảo đảm quản lý hiệu quả huy động, sử dụng vốn vay.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bảo hiểm

So với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 sửa đổi 25 điều. Trong đó, dự thảo Luật cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại 7 điều: bãi bỏ xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài về việc doanh nghiệp không vi phạm quy định nghiêm trọng; bãi bỏ các điều kiện trước khi chính thức hoạt động; lược bỏ một số điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; lược bỏ một số điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện, dự thảo Luật tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khác cho doanh nghiệp tại 6 điều: sửa đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe để tránh nhầm lẫn; thay đổi tên của chi nhánh, văn phòng đại diện; nới lỏng nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ; lược bỏ quy định về thông báo cho Bộ Tài chính sau khi công khai thông tin; mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý bảo hiểm; kéo dài thời gian chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cho phép chuyển tiếp đối với công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm.

Một trong những nội dung quan trọng được nêu trong thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính là nhấn mạnh sự cần thiết phải cân đối giữa việc tạo điều kiện cho thị trường phát triển và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ an toàn hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Về nguyên tắc quản lý doanh nghiệp và tính đồng bộ pháp luật, Ủy ban đề nghị rà soát toàn diện các quy định về việc tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tính bao quát và đồng bộ với Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan thẩm tra yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc bổ sung quy định về "kiểm soát doanh nghiệp bảo hiểm," cân nhắc kỹ lưỡng sự cần thiết của việc thay thế các quy định đang dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp hiện hành bằng một quy định chung. Việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh phải đi kèm với giải pháp thay thế hiệu quả để sàng lọc uy tín và năng lực của các tổ chức nước ngoài tham gia thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 05 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thống kê; cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô và bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực.

Dự thảo Luật tập trung sửa đổi những nội dung: Nhóm các quy định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tổ chức thống kê nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Nhóm các quy định liên quan đến thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra chuyên ngành thống kê; Nhóm liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ thống kê phát sinh trong thực tiễn; Nhóm các quy định liên quan đến ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thống kê nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc thù của cơ quan thực hiện nhiệm vụ thống kê trên địa bàn cấp xã, phù hợp với năng lực và biên chế của cấp xã.

Dự thảo Luật điều chỉnh thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính trong quyết định tiến hành tổng điều tra thống kê quốc gia; phân quyền cho Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... điều chỉnh, bổ sung tổng điều tra thống kê quốc gia được phân công. Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, việc điều chỉnh thẩm quyền nhằm đẩy mạnh phân quyền trong lĩnh vực thống kê là phù hợp; vì vậy, cơ bản thống nhất với dự thảo Luật.

Thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công

Theo Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, dự thảo Luật sửa đổi quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá của Ủy ban nhân dân cấp huyện (theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xuống cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện; sửa đổi tên một số hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền, hình thức định giá; sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra chuyên ngành về giá để thống nhất với pháp luật về thanh tra; sửa đổi, bổ sung tên gọi của các bộ, ngành gắn với thẩm quyền quản lý nhà nước về giá bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước…

Dự thảo Luật cũng bổ sung một số nội dung về dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về phân quyền, phân cấp, dự thảo Luật tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền, để đảm bảo thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công; tăng cường tính chủ động, đảm bảo điều chỉnh linh hoạt, kịp thời của địa phương, đơn vị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ: Về danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (khoản 4 Điều 1), Ủy ban cơ bản nhất trí với quy định tại dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật liên quan và phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Tuy nhiên, về danh mục liên quan đến lĩnh vực hàng không dân dụng, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm thống nhất với Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi) để tránh vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Dự thảo Luật bổ sung thêm dịch vụ sử dụng hạ tầng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền định giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ thể.

Đa số ý kiến trong Ủy ban cơ bản nhất trí với dự thảo Luật, theo đó giao thẩm quyền định giá cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ thể để giảm bớt thủ tục hành chính, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất đối với việc quản lý khai thác tài sản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quy định rõ hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết

Trong sáng nay, Quốc hội cũng nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thương mại điện tử.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, dự thảo Luật được thiết kế bao gồm 7 chương, 48 điều.

Về loại hình và trách nhiệm của chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử, dự thảo Luật quy định 4 mô hình hoạt động thương mại điện tử gồm: nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp; nền tảng thương mại điện tử trung gian; mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử; nền tảng tích hợp đa dịch vụ.

Đáng chú ý, đối với hoạt động bán hàng livestream, dự thảo Luật quy định rõ chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream. Đối với người bán thì có trách nhiệm cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện.

Trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi trách nhiệm của chủ quản được xác định trên cơ sở có chức năng đặt hàng trực tuyến, livestream bán hàng gắn với đặt hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến trên nền tảng hoặc có tính năng hỗ trợ dịch vụ thanh toán, dịch vụ logistics (bao gồm cả hình thức hỗ trợ tích hợp với chức năng liên lạc trực tuyến) trên nền tảng để có quy định với mức độ phù hợp.

Về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết (Điều 20 đến Điều 24), cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật Thương mại điện tử, phân định với những nội dung mang tính chất chung được điều chỉnh bởi Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Hoàn thiện dự thảo Luật Giá (sửa đổi) phù hợp mô hình chính quyền hai cấp Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) được Chính phủ thông qua, bổ sung quy định phân cấp, chuyển trách nhiệm bình ổn giá xuống cấp xã, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm tính đồng bộ pháp luật.