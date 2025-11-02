Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm: Mở đường cho phát triển minh bạch và bền vững

Ngày 3/11, Quốc hội (kỳ họp thứ 10, khóa 15) sẽ lắng nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo cơ quan soạn thảo, bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và trong nước đang phải đối mặt nhiều khó khăn, song thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định và đà tăng trưởng. Điều này khẳng định những tác động tích cực của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, các chỉ tiêu quan trọng như tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư và tổng dự phòng nghiệp vụ của toàn ngành đều tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2023-2024.

Cụ thể, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 được Quốc hội thông qua tháng 6/2022 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện và minh bạch hóa khung khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam. Luật đã cố gắng tiếp cận chuẩn mực quốc tế đồng thời xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đảm bảo sự hài hòa giữa quản lý giám sát chặt chẽ và tính chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, một số quy định đã bộc lộ những điểm cần tiếp tục hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tế phát triển kinh tế-xã hội và chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và đảm bảo sự đồng bộ với các văn bản pháp luật khác mới được ban hành, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, đánh giá và dự kiến báo cáo Chính phủ, Quốc hội để xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Cơ quan soạn thảo cho biết lần sửa đổi này hướng tới mục tiêu quan trọng là loại bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời tạo dựng hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp.



Việc hoàn thiện luật không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Theo đó, sự điều chỉnh kịp thời và phù hợp của Luật Kinh doanh bảo hiểm kỳ vọng sẽ là nền tảng để ngành bảo hiểm phát triển ổn định, bền vững, đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội của đất nước./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh bảo hiểm Theo Tờ trình của Chính phủ, mục đích ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm...