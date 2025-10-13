Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh bảo hiểm

Tiếp tục Phiên họp thứ 50, sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Theo Tờ trình của Chính phủ, mục đích ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cấp thiết cần sửa đổi.

So với Luật hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi 24 Điều. Trong đó, dự thảo Luật cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại 7 điều; cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại 2 điều; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khác cho doanh nghiệp tại 7 điều; sửa đổi 5 điều để đảm bảo đồng bộ với quy định của Luật Thanh tra, Luật Doanh nghiệp. Đồng thời, dự thảo Luật hoàn thiện quy định về vốn trên cơ sở rủi ro tại 1 điều; bổ sung 1 điều về nguyên tắc tổ chức, cá nhân góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, hoạt động đại lý và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bổ sung nguyên tắc đầu tư của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại 1 điều để đảm bảo hoạt động đầu tư được an toàn và hiệu quả.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Luật; đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự án Luật theo hướng quy định khái quát các nội dung quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm để tạo cơ sở pháp lý thực hiện phân cấp hiệu quả trong lĩnh vực này; rà soát bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là Luật Doanh nghiệp, Luật Thanh tra.

Về điều kiện của thành viên góp vốn thành lập của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn; về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc nghiên cứu bãi bỏ các điều kiện là rào cản tiếp cận thị trường, bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng là cần thiết.

Tuy nhiên, Cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc việc bỏ điều kiện trên do đây là một trong các quy định quan trọng để sàng lọc tư cách pháp lý, bảo đảm uy tín, năng lực, sự tuân thủ pháp luật của tổ chức nước ngoài khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

Trường hợp cần thiết phải bãi bỏ điều kiện này, Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu giải pháp thay thế và có các biện pháp giám sát, kiểm soát mang tính chất “hậu kiểm” thay thế phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho thị trường.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra, các cơ quan có liên quan nghiên cứu bổ sung, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, tiếp tục đánh giá, tổng kết việc thi hành các quy định, điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và những khó khăn, vướng mắc phát sinh kể từ khi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có hiệu lực đến nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh lưu ý tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đánh giá toàn diện tác động tổng thể và hệ quả pháp lý khi cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, chú trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, bảo đảm có cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát phù hợp, không để phát sinh khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm...

Đề xuất bổ sung quy định tiếp công dân trực tuyến

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định nhằm thể chế hóa chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Dự thảo Luật thể chế hóa chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến; quy định công dân được sử dụng số căn cước công dân hoặc mã số định danh điện tử thay cho việc xuất trình giấy tờ tuỳ thân hiện nay khi đến nơi tiếp công dân.

Về đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, dự thảo Luật bổ sung quy định Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Tổng Thanh tra Chính phủ trong giải quyết tố cáo; bổ sung cơ chế xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp không xác định được thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành; giao Chính phủ quy định hình thức tiếp công dân trực tuyến.

Cùng với đó, dự thảo khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban tán thành với quy định của dự thảo Luật về hình thức tiếp công dân trực tuyến nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời giảm áp lực tại trụ sở tiếp công dân.

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ đánh giá thêm về hiệu quả của việc triển khai Mô hình tiếp công dân trực tuyến trong thời gian qua, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kết nối giữa Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với Trụ sở tiếp công dân ở trung ương, giữa Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với các điểm tiếp công dân cấp tỉnh và cấp xã...

Tán thành việc bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến để phù hợp với thực tiễn hiện nay và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, để đảm bảo tính đồng bộ thì cần nghiên cứu khái niệm về tiếp công dân.

Theo đó, dự thảo Luật quy định tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khái niệm này chỉ phù hợp với hình thức tiếp công dân hiện nay là trực tiếp. Do đó, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu điều chỉnh khái niệm này cho phù hợp với việc bổ sung hình thức trực tuyến.

Quan tâm đến việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân.

Thực tế, thời gian qua, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo có nguyên nhân phần nhiều là do thực hiện ủy quyền của người được quy định có trách nhiệm lại không trực tiếp thực hiện mà ủy quyền cho cấp phó, thậm chí ủy quyền của ủy quyền. Từ đó, dẫn đến đơn thư, vụ việc kéo dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cân nhắc, quy định rõ vấn đề này; thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm hiệu quả việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo./.