Khai mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 8/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 50.

Xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, ngay sau thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 50-phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phiên họp dự kiến kéo dài trong 6 ngày.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung. Công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp này.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10; trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực then chốt như: hoàn thiện các chính sách thuế, tổ chức bộ máy, quyền con người, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, đó là công tác lập pháp "không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển," Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận cần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, có tính đột phá, tạo động lực và không gian mới cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dự phòng thời gian để hoàn thành xem xét 3 dự án luật, nghị quyết còn lại đã có trong dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 10 và 5 dự án luật, nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Kỳ họp (trong trường hợp Chính phủ chuẩn bị kịp hồ sơ, cơ quan của Quốc hội thẩm tra và bảo đảm đủ điều kiện) và một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tổng kết thực hiện các kế hoạch 5 năm trình Quốc hội.

Nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước; một số nội dung đã được Trung ương thảo luận tại Hội nghị vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng để thể chế hóa đúng đắn, đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng lớn đã được Trung ương quyết định, nhất là những vấn đề về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cơ cấu lại nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; đề xuất được những giải pháp, chính sách thật sự đột phá, để cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý từ các dự án luật trình tại Kỳ họp này, hình thành nền tảng thể chế và chính sách đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước giai đoạn 2026-2030.

Bảo đảm mọi nội dung thật sự "chín" về chính trị, vững về pháp lý

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 vấn đề quan trọng trình Quốc hội: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu dự Phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, một số công việc khác được xem xét tại Phiên họp gồm: cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định theo thẩm quyền về 5 nội dung (hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025; điều chỉnh hợp nhất kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 của các địa phương sau sáp nhập; mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026; cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chính sách đặc thù phát triển công nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng).

Phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét các vấn đề cả về nội dung và công tác tổ chức để chuẩn bị cho Kỳ họp đặc biệt quan trọng tới đây.

Chương trình làm việc đã được bố trí kỹ lưỡng, chặt chẽ về thời gian và nội dung; khối lượng công việc lớn, áp lực cao. Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành việc xem xét tất cả các nội dung đúng tiến độ thời gian đã được dự kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ xem xét điều chỉnh chương trình trong trường hợp có lý do xác đáng.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đây là những sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm hoàn thành và có chất lượng.

"Chúng ta đang ở giai đoạn "nước rút" để hoàn tất các nội dung, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10. Các cơ quan của Quốc hội phải phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, nỗ lực, đẩy nhanh hết tốc lực để hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu, sớm gửi đến các đại biểu Quốc hội theo quy định," Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp những ý kiến xác đáng, bảo đảm mọi nội dung trình ra Quốc hội phải thật sự "chín" về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn, góp phần vào thành công cho Kỳ họp thứ 10, khép lại trọn vẹn với trách nhiệm, kết quả của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV./.

