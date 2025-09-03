Prudential Việt Nam công bố tỷ lệ biên khả năng thanh toán đạt 206%

Với sự hỗ trợ từ tập đoàn, Prudential Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này chiếm hơn 25%, tương đương với 1/4 tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác của toàn ngành đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Việc chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm ở mức cao thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và uy tín bền vững của doanh nghiệp.

Ngành bảo hiểm có dấu hiệu phục hồi trong nửa đầu năm 2025

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2025. Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm vượt mốc 72.000 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu từ phí khai thác mới đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực không ngừng trong việc thích ứng với các quy định mới đồng thời vẫn tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh đó, Prudential Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định, mang đến các giải pháp bảo vệ thiết thực, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trên hết, công ty đã chủ động tuân thủ các quy định mới trước thời hạn, đầu tư đáng kể vào Kênh Đại lý để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và chất lượng cao đồng thời tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với bảy ngân hàng đối tác để ưu tiên chất lượng bán hàng.

Trong nửa đầu năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt 9.851 tỷ đồng, phù hợp với mức tăng trưởng chung của ngành trong cùng kỳ.

Tổng tài sản của công ty tính đến hết tháng 6/2025 đạt 192.507 tỷ đồng, trong đó tổng tài sản đầu tư đạt 173.182 tỷ đồng, tăng 3% và tỷ lệ biên khả năng thanh toán đạt 206%.

Những con số này cho thấy Prudential Việt Nam có tiềm lực tài chính vững chắc để thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm, đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng.

Bên cạnh đó, tổng giá trị quỹ liên kết đơn vị đã tăng trưởng 11% so với cuối tháng 6 năm 2024, qua đó phản ánh niềm tin của khách hàng vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư mà Prudential cung cấp.

Sản phẩm mới mang đến sự yên tâm cho khách hàng

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo nền tảng tài chính ổn định, các sản phẩm của Prudential còn đồng hành cùng khách hàng, giúp họ cảm thấy yên tâm trước mọi biến động của cuộc sống.

Cụ thể, chỉ sau 3 tháng ra mắt, sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung PRU-Bảo Vệ Tối Đa đã nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường và được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2025 với giải thưởng Sản phẩm bảo hiểm mới của năm. Đây là sản phẩm được thiết kế phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm mới sửa đổi và hiệu lực từ 1/1/2023, đồng thời được phát triển dựa trên những khảo sát chuyên sâu nhằm đáp ứng sát với nhu cầu thực tế và đa dạng của người dân Việt Nam.

Bên cạnh những chỉ số kinh doanh, Prudential Việt Nam còn khẳng định vị thế qua loạt giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế trong nửa đầu năm 2025.

Tại Insurance Asia Awards 2025, ngoài giải “Sản phẩm bảo hiểm mới của năm” Prudential còn được vinh danh với giải thưởng “Sáng kiến đào tạo & phát triển của năm,” đây là một giải thưởng ghi nhận sự thành công trong chiến lược nâng cao năng lực điều hành, tài chính và quản trị nhân sự cho đội ngũ lãnh đạo Kênh Đại lý Prudential, qua đó minh chứng cho việc từ lâu Prudential đã được xem là “cái nôi” của đào tạo bảo hiểm nhân thọ, luôn tiên phong trong việc xây dựng các mô hình hoạt động một cách bài bản và toàn diện.

Sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng thời gian qua đã giúp Prudential Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 trong bảng xếp hạng 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố.

Đồng thời, Prudential cũng thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn khi được ghi nhận là Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm có đóng góp thuế lớn nhất tại Việt Nam, trong danh sách 200VNtax do CafeF đăng tải.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Tập đoàn Prudential plc, tập đoàn cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại nhiều thị trường bao gồm Trung Quốc, khối ASEAN, Ấn Độ và châu Phi.

Trong nửa đầu năm 2025, Tập đoàn Prudential đã đạt mức tăng trưởng 12% Lợi nhuận kinh doanh mới theo phương pháp đo lường Giá trị Nội tại Truyền thống (TEV).

Kết quả này phản ánh sự phát triển nhất quán, tập trung vào tăng trưởng chất lượng và nâng cao lợi ích cho cổ đông. Dựa trên những bước tiến chiến lược và đầu tư của Tập đoàn, Prudential Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh: “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”./.