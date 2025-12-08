Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam sắp 'cán mốc' 30.000 trạm 5G trong năm 2025

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa thông báo đã cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt thời gian hơn 3 tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ.

Dự kiến đến 31/12/2025, tổng số trạm 5G Viettel lũy kế toàn mạng đạt 30.000 trạm, phủ đến 90% diện tích ngoài trời toàn quốc.

Đầu năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 88/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hạ tầng mạng 5G toàn quốc nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm phát sóng 5G được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 19/2 đến hết ngày 31/12/2025.

Đây là chính sách đặc biệt, nhằm tạo đột phá chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, phủ sóng 5G toàn quốc đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Từ nay đến hết tháng 12/2025, Tập đoàn Viettel tiếp tục hướng đến mục tiêu vượt cam kết, lắp đặt mới 23.500 trạm, gấp gần 4 lần số trạm lắp đặt trong năm 2024.

Với số lượng triển khai mới, Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với luỹ kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, gồm cả các vùng từ thành thị đến nông thôn.

"Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, với trọng tâm là thúc đẩy đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã tạo động lực mạnh mẽ cho Viettel. Viettel nhận thấy trách nhiệm của mình và dồn mọi nguồn lực để càng sớm càng tốt triển khai rộng khắp hạ tầng mạng 5G, đây chính là nền tảng công nghệ để phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân chuyển đổi số một cách hiệu quả," Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định./.

