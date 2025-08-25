Điện gió Việt Nam vào tầm nhìn năng lượng của Malaysia

Ngày 25/8, Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia cho biết nước này đang thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn theo Sáng kiến lưới điện ASEAN, nhằm tăng cường khả năng phục hồi và mở ra cơ hội giao thương năng lượng xuyên biên giới.

Phát biểu tại Quốc hội, Thứ trưởng Akmal Nasrullah Mohd Nasir nhấn mạnh tiềm năng gió mạnh mẽ của Việt Nam, khẳng định nếu được kết nối qua lưới điện khu vực, nguồn năng lượng này sẽ mang lại lợi ích cho Malaysia.

Trong bối cảnh thúc đẩy các dự án năng lượng Mặt Trời quy mô lớn, Malaysia đặt mục tiêu đạt 40% năng lượng tái tạo vào năm 2040.

Thứ trưởng Akmal cho biết công suất lưới điện hiện tại vẫn đáp ứng được nguồn năng lượng mới, song để ổn định lâu dài, cần đầu tư vào hệ thống lưu trữ pin (BESS) và công nghệ lưới điện thông minh.

Chính phủ Malaysia cũng đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới theo Lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia (NETR), trong đó có các dự án thí điểm về năng lượng sạch./.

