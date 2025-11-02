Khả năng phục hồi của kinh tế Italy tiến thêm một bước

Nỗ lực của Thủ tướng Giorgia Meloni nhằm phục hồi nền kinh tế Italy vừa tiến thêm một bước khi cơ quan xếp hạng tín dụng Scope Ratings nâng triển vọng của quốc gia này.

Trong một tuyên bố ngày 1/11, Scope Ratings cho biết, nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro vẫn được xếp hạng ở mức BBB+ - cao hơn 3 bậc so với mức rủi ro vỡ nợ cao- nhưng họ hiện đang nghiêng về việc nâng hạng trong thời gian tới.

Việc chuyển sang triển vọng tích cực diễn ra sau vòng dự báo tài chính lạc quan nhất của Italy trong nhiều năm. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Meloni đã thành công trong việc đưa ra một ngân sách với việc cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, đồng thời vẫn đưa thâm hụt ngân sách xuống mức trần 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liên minh châu Âu (EU) sớm nhất là trong năm 2025.

Động thái của Scope, một trong 5 cơ quan xếp hạng tín dụng được sử dụng để đánh giá tài sản thế chấp tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), diễn ra sau 3 lần nâng hạng của các cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings, S&P Global Ratings và Morningstar DBRS.

Theo Scope, việc nâng hạng này cũng phản ánh khả năng phục hồi được cải thiện của nền kinh tế Italy, phản ánh thị trường lao động mạnh mẽ hơn, hệ thống ngân hàng lành mạnh và vị thế bên ngoài ròng thuận lợi.

Bất chấp nhiều cú sốc, bao gồm khủng hoảng năng lượng, hoạt động sản xuất yếu kém ở châu Âu và các biện pháp bảo hộ thương mại gần đây của Mỹ, nền kinh tế Italy đang cho thấy khả năng phục hồi đáng kể.

Tại Italy, tỷ lệ nợ công trên GDP vẫn ở mức cao hơn 130%, và có thể sớm trở thành mức cao nhất trong khu vực, do những nỗ lực của Hy Lạp trong việc ổn định tài chính công. Mặc dù tăng trưởng đang vượt xa Đức, nhưng vẫn còn yếu.

Mặc dù vậy, những cải thiện về tài chính của Italy vẫn rất đáng chú ý. Trong những năm tới, theo dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quốc gia này đang trên đà đạt được mức thặng dư sơ cấp lớn nhất từ trước đến nay - tổng doanh thu trừ đi chi phí lãi vay - so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào ở châu Âu.

Sau khi Scope hoàn tất đánh giá, trọng tâm giờ đây sẽ chuyển sang đánh giá của Moody's Ratings, đơn vị đã lên lịch báo cáo khả thi về Italy vào ngày 21/11 tới.

Hiện tại, Moody's đánh giá Italy chỉ cao hơn mức "mức rủi ro vỡ nợ cao" một bậc, nhưng với triển vọng tích cực.

Trước đó, ngày 16/10, cơ quan xếp hạng tín dụng DBRS Morningstar đã nâng hạng tín nhiệm của Italy từ mức "BBB cao" lên "A thấp", nhờ những cải thiện giúp nền kinh tế nước này phục hồi tốt hơn và kỳ vọng rằng việc củng cố tài khóa sẽ giúp ổn định tỷ lệ nợ công.

Tuy nhiên, theo DBRS, xếp hạng tín nhiệm của Italy vẫn bị hạn chế bởi mức nợ công rất cao, gánh nặng lãi suất lớn và ngày càng tăng, và khả năng tăng trưởng GDP yếu.

Nợ công của Italy, vốn cao thứ hai trong khu vực đồng euro sau Hy Lạp, được Bộ Tài chính nước này dự báo sẽ tăng lên 136,2% GDP trong năm nay từ mức 134,9% năm 2024, và tiếp tục tăng lên 137,4% vào năm 2026 trước khi ổn định vào năm 2027.

Nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro không ghi nhận tăng trưởng trong quý 3 năm 2025, sau mức suy giảm 0,1% trong quý 2 so với 3 tháng trước đó, nhưng DBRS cho rằng mặc dù đà tăng trưởng chậm lại và áp lực chi tiêu gia tăng trong trung hạn, sự ổn định và thành tích của Chính phủ Italy tạo nên uy tín cho kế hoạch củng cố tài khóa trung hạn của nước này./.

