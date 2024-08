Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng có hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”

Đối tượng Y Pŏ Mlô. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Y Pŏ Mlô để điều tra về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 116, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Y Pŏ Mlô đã từng có liên lạc và nhận sự chỉ đạo của Y Mút Mlô là đối tượng phản động Fulro lưu vong, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 11 năm tù về tội “Khủng bố” vào tháng 1/2024.

Đối tượng Y Pŏ Mlô tuy đã được cán bộ chính quyền các cấp nhiều lần giáo dục, nhắc nhở, đưa ra kiểm điểm trước dân, nhưng vẫn không thay đổi nhận thức.

Từ năm 2023 đến nay, thông qua các tài khoản Facebook, Y Pŏ Mlô chủ động liên lạc, nhận thông tin chỉ đạo của các đối tượng Fulro đang ở Thái Lan như Y Min Alur, Y Thanh Êban, Y Pher Hdruê...

Sau đó, Y Pŏ Mlô đã có hành vi tuyên truyền lại cho các đối tượng Fulro khác ở tỉnh Đắk Lắk bằng cách trực tiếp đi gặp gỡ các đối tượng, liên lạc trao đổi qua điện thoại di động, gửi, nhận thông tin qua mạng và thu thập những thông tin một chiều thiếu khách quan, sai bản chất sự thật ở trong nước, báo cáo theo chỉ đạo, hướng dẫn của các đối tượng Fulro lưu vong ở Thái Lan nhằm xuyên tạc, phá hoại chính sách đoàn kết, chống đối chính quyền.

Quá trình khám xét nơi ở của Y Pŏ Mlô, các cơ quan tố tụng thu được nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội liên quan đến các tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” ở Thái Lan và “Nhóm Hỗ trợ người Thượng” ở Mỹ. Đây là hai tổ chức khủng bố đã được Bộ Công an thông báo vào tháng 3/2024.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật./.

