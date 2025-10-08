Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng "Phá hoại chính sách đoàn kết"

Ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Y Nuen Ayŭn (sinh năm 1967, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết," theo khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Từ năm 2019, Y Nuen Ayŭn tham gia "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên," là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Đến năm 2021, Y Nuen Ayŭn được bầu làm "Trưởng ban điều hành" tổ chức này. Đối tượng đã nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo Tây Nguyên, vu khống chính quyền gây khó khăn, bắt bớ, đàn áp người sinh hoạt "Tin lành đấng Christ"; tham gia họp, "sinh hoạt tôn giáo" trực tuyến, "tổ chức cầu nguyện" với vỏ bọc tôn giáo nhưng thực chất là nhằm tổ chức các hoạt động với mục đích chống chính quyền nhân dân; tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá.

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước khi bị khởi tố, Y Nuen Ayŭn đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục, cảm hóa, răn đe nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục chỉ đạo các hoạt động vi phạm pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý bị can theo quy định pháp luật./.

