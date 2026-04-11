Gia Lai: Thông tin ban đầu vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở xã Cát Tiến

Ngày 11/4, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tướng Lê Quang Nhân cho biết: vụ cháy nhà ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến bước đầu xác định được 4 người tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được nguồn tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, do quần chúng nhân dân cung cấp.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện sinh năm 1957 ở thôn Chánh Hóa Hóa, Cát Tiến phát hiện tại nhà của em ruột là bà Trần Thị Đức (sinh năm 1963), chị Trần Thị Cao (sinh năm 1989) là con bà Đức, hai cháu Ngô Xuân Hải và Ngô Xuân Hưng (sinh năm 2011) là con chị Cao bị chết cháy tại nhà ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Người dân sống gần nhà nạn nhân cũng cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10/4, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn, tuy nhiên lúc này người dân không phát hiện ra sự việc và mãi đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, khi người thân của gia đình đến hái rau thì phát hiện 4 người trong gia đình đã bị thiêu rụi, không còn nhận dạng được.

Người dân địa phương cho biết, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn của thôn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường để bảo vệ, phong tỏa ngôi nhà xảy ra vụ việc và điều tra theo quy định./.

