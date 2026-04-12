Hà Tĩnh: Cháy lớn tại khu trưng bày của công ty chế biến gỗ ở phường Thành Sen

Trưa 12/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực trưng bày sản phẩm thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Sau nhiều giờ nỗ lực ứng cứu, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12/4. Do hiện trường chứa nhiều vật liệu đặc thù như gỗ thành phẩm, sơn và các dung môi dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát thấy từ khoảng cách xa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ tập trung phun nước cao áp để làm mát, ngăn không cho đám cháy lan sang các khu vực sản xuất lân cận và khu dân cư.

Các xe tiếp nước được điều động liên tục, đảm bảo nguồn nước chữa cháy không bị gián đoạn; lực lượng công an cùng người dân đã nỗ lực di chuyển các kiện hàng, sản phẩm gỗ chưa bị cháy ra khu vực an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, do khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác khống chế hỏa hoạn gặp không ít khó khăn.

Với tinh thần khẩn trương, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không còn khả năng cháy lan rộng.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm gỗ, trang thiết bị tại khu trưng bày đã bị thiêu rụi, con số thiệt hại về kinh tế hiện đang được thống kê.

Đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát hiện trường, dập tắt hoàn toàn các tàn lửa âm ỉ. Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, làm rõ./.

