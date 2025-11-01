Nhiều doanh nghiệp Pháp mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đến vùng Pyrénées-Orientales - một trong những trung tâm kinh tế-nông nghiệp năng động ở miền Nam nước Pháp, nhiều doanh nghiệp địa phương đã bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam.

Tại các buổi làm việc với chính quyền vùng Pyrénées-Orientales và thành phố Perpignan, đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp (CCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) ở khu vực, các doanh nghiệp địa phương nhận định Việt Nam là thị trường năng động, giàu tiềm năng và có nền kinh tế tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và dịch vụ. Đây cũng là thị trường được đánh giá là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của châu Á.

Ông Jean Marti, Phó Chủ tịch MEDEF vùng Pyrénées-Orientales trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Trong khi đó, với thế mạnh của mình, các doanh nghiệp của vùng Pyrénées-Orientales cho biết đang tìm kiếm đối tác mới tại Việt Nam để xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, trái cây, rau củ, rượu vang và thực phẩm chế biến.

Ông Jean Marti, Phó Chủ tịch MEDEF vùng Pyrénées-Orientales cho biết: “Chúng tôi có thế mạnh trong sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm. Việt Nam có nhu cầu cao và chất lượng tiêu chuẩn ngày càng tốt. Chúng tôi tin rằng có thể bắt đầu bằng những hợp tác nhỏ, rồi mở rộng dần theo thời gian.”

Ngoài ra, trong các buổi làm việc, các doanh nghiệp Pháp ở khu vực trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn và xây dựng cũng tỏ ra quan tâm đến việc trao đổi kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ với các đối tác Việt Nam, nhằm tận dụng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và hạ tầng Việt Nam trong những năm gần đây.

Trả lời phỏng vấn của Phóng viên TTXVN tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh chuyến thăm lần này nằm trong chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và các vùng của Pháp, đặc biệt là những khu vực giàu tiềm năng nhưng chưa có nhiều kết nối trực tiếp với Việt Nam.

Ông nhấn mạnh: “Hiện nay, động lực hợp tác giữa hai nước đang rất lớn. Chúng tôi mong muốn tranh thủ đà phát triển này để thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các vùng miền của Pháp, trong đó có Pyrénées-Orientales - nơi có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, công nghệ và du lịch.”

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng trả lời phỏng vấn trong chuyến làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết nhiều doanh nghiệp Pháp đã lên kế hoạch tổ chức các đoàn công tác sang Việt Nam trong thời gian tới để tìm hiểu trực tiếp về thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng hợp tác trong sản xuất, chế biến, cũng như thương mại hai chiều.

Bên cạnh lĩnh vực nông sản, Pyrénées-Orientales còn có thế mạnh trong nghiên cứu biển, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và đóng tàu - những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu hợp tác và phát triển.

Các đại diện doanh nghiệp đánh giá Việt Nam là một đối tác năng động, sẵn sàng đổi mới và có khả năng hấp thụ công nghệ nhanh.

Bà Caroline Sirere Ferriere, một nữ doanh nhân tại Perpignan nhận định: “Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng giữa hai bên có thể xây dựng những mô hình hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và nông nghiệp bền vững. Mỗi bên đều có thế mạnh riêng để cùng phát triển”./.

