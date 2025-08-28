Thành phố Nonsan mong muốn tăng cường hợp tác và xúc tiến đầu tư tại Việt Nam

Ông Baek Seong Hyeon, Thị trưởng thành phố Nonsan - "thủ phủ dâu tây" của Hàn Quốc, đồng thời là trung tâm nông nghiệp quan trọng với nhiều mô hình sản xuất hiện đại, công nghệ cao, bày tỏ mong muốn được mở rộng đầu tư tại Việt Nam thông qua việc xúc tiến thương mại.

Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội truyền thông số (VCDA) cùng đại diện các cơ quan báo chí tới thăm, làm việc tại thành phố ngày 27/8, ông Baek Seong Hyeon cho biết Nonsan có nhiều thế mạnh nhưng nổi bật trong đó là thế mạnh về phát triển nông nghiệp và các sản phẩm về nông nghiệp. Đặc biệt Nonsan được biết đến là vùng trồng dâu tây lớn nhất Hàn Quốc với diện tích 1.025ha, cho sản lượng khoảng 30.000 tấn/năm.

Sản phẩm dâu tây của Nonsan được đánh giá cao về chất lượng, đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thị trưởng Baek Seong Hyeonđánh giá Việt Nam là một thị trường lớn, tiềm năng và thành phố Nonsan rất quan tâm thúc đẩy xúc tiến thương mại. Ông cho biết bản thân đã từng tới Việt Nam để tìm hiểu về thị trường và xúc tiến đầu tư. Thông qua sự kết nối của một số tổ chức, hiệp hội tại Việt Nam, thành phố Nonsan đã tham gia giới thiệu sản phẩm nông sản và các loại sản phẩm chế biến nông sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thị trưởng thành phố Nonsan ông Baek Seong Hyeon. (Ảnh: Duy Anh/Vietnam+)

Ông bày tỏ hy vọng thông qua chuyến công tác tới Nonsan lần này, các cơ quan truyền thông của Việt Nam ngoài việc quảng bá về thế mạnh của Nonsan còn có thể là cầu nối giúp thành phố kết nối đưa nông sản Nonsan tới Việt Nam nhiều hơn nữa.

Hai bên cũng đã trao đổi về những định hướng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch, mở ra nhiều cơ hội kết nối trong thời gian tới.

Thị trưởng Baek Seong Hyeon cho biết dự kiến tháng 6 năm 2027, Nonsan sẽ đăng cai tổ chức Hội chợ dâu tây quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút đại diện của 38 nước và vùng lãnh thổ tham dự, cũng là dịp để Nonsan quảng bá hơn nữa về thế mạnh của địa phương.

Ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm bản quyền số tặng quà lưu niệm cho, Thị trưởng thành phố NonsanBaek Seong Hyeon. (Ảnh: Duy Anh/Vietnam+)

Ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam cám ơn ngài thị trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn.

“Trong chuyến công tác lần này chúng tôi đã được tới thăm một số nông trại tiêu biểu ở Nonsan, được nghe giới thiệu về những mô hình sản xuất hiện đại. Chúng tôi sẽ lan tỏa thông tin về Nonsan và cũng mong trong thời gian tới được làm cầu nối hợp tác giữa Nonsan với các địa phương của Việt Nam, giữa các doanh nghiệp của Nonsan với các doanh nghiệp Việt Nam," ông Chung nhấn mạnh./.

Thị trưởng thành phố Nonsan ông Baek Seong Hyeon chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Duy Anh/Vietnam+)

