Ngày hội xúc tiến giao thương, kết nối thị trường Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 14/8, Ngày hội xúc tiến giao thương "Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2025" (MEGA US EXPO 2025) đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc, Trung tâm Đổi mới Kinh tế sáng tạo tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) và Trung tâm Xúc tiến thương mại Hàn-Việt phối hợp tổ chức.

Ngày hội diễn ra từ 14-16/8 với các hoạt động kết nối giao thương, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và thương mại hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sự kiện quy tụ hơn 200 đơn vị đến từ 15 thành phố công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc cùng các startup tại Việt Nam.

Sự kiện cũng là nơi hội tụ của hơn 30 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo của hai nước; góp phần thúc đẩy hợp tác bền vững và hình thành những chương trình ươm tạo, liên doanh sản xuất, thương mại hóa công nghệ giữa hai quốc gia.

Bốn ngành hàng xu hướng tại Ngày hội là thực phẩm, mỹ phẩm, công nghệ và sáng tạo nội dung, sản phẩm đời sống. Cùng với hoạt động trưng bày sản phẩm đa lĩnh vực, giải pháp công nghệ chuyên biệt, Ngày hội còn có hoạt động Hybrid Exhibition & B2B Matching - kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến giữa hơn 200 doanh nghiệp hai nước.

Khách tham quan các gian hàng. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Với mô hình “hybrid” - kết hợp giữa gặp gỡ trực tiếp và kết nối trực tuyến, MEGA US EXPO 2025 mang đến trải nghiệm giao thương toàn diện, hiện đại và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giới trẻ, trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên (Univ.Star) và chương trình gọi vốn đầu tư Venture Star.

Tại Venture Star, các startup Việt Nam, Hàn Quốc giới thiệu trực tiếp trước các quỹ đầu tư, kết nối thương mại và chuyển giao công nghệ.

Top 3 dự án xuất sắc của chương trình này sẽ được tài trợ tham gia chương trình gặp gỡ, thuyết trình gọi vốn tại Hàn Quốc, hỗ trợ không gian làm việc chung tại SIHUB. Chương trình kỳ vọng tạo ra những hợp tác sâu về vốn, ứng dụng thương mại, chuyển giao công nghệ và liên doanh sản xuất trong nhiều lĩnh vực.

Cuộc thi Univ.Star thu hút hơn 170 dự án của hơn 600 sinh viên từ 37 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh và 11 trường đại học của Hàn Quốc tham gia.

Vòng chung kết và trao giải cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội. Không chỉ dừng lại ở khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp, cuộc thi còn hướng tới việc huấn luyện, cố vấn hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực sáng tạo, phát triển dự án để hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Với đa dạng hoạt động, MEGA US EXPO 2025 dự kiến thu hút trên 9.000 lượt khách, tạo ra ít nhất 2.000 phiên kết nối giao thương.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sự kiện không chỉ là hoạt động giao thương mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc ngày hội. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, việc hợp nhất và hình thành "siêu đô thị" năng động Thành phố Hồ Chí Minh là chiến lược quan trọng, tạo ra không gian mới cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững, khai thác sức mạnh tổng hợp từ đổi mới sáng tạo, năng lực sản xuất công nghiệp và logistics chiến lược.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động khó lường, Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô và tầm vóc mới vẫn duy trì đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Tình hình kinh tế-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2025 đạt được những kết quả tích cực.

Các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế được liên tục triển khai hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết.

Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự vươn mình mạnh mẽ và bứt phá. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố ngày càng thu hút nhiều hơn các nguồn lực của xã hội…

Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng trở thành yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên trường quốc tế. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc là minh chứng sống động cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của hợp tác này.

Ngày hội là một trong những sự kiện cụ thể hóa mối quan hệ này, mở ra cánh cửa kết nối và hợp tác sâu rộng hơn nữa trong không gian phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất./.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác, hút đầu tư công nghệ cao Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam với 93,8 tỷ USD vốn đăng ký còn hiệu lực, tài trợ ODA song phương lớn thứ hai đồng thời kim ngạch song phương năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD.