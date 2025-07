Đà Nẵng: Khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sỹ “giả”

Ngày 15/7, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (số 180 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng) sử dụng nhân viên không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định (thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12) để đóng giả làm bác sỹ trực tiếp thăm khám, lừa dối bệnh nhân, với nhiều hoạt động tinh vi, tổ chức bài bản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can; lệnh cấm đi khởi nơi cư trú đối với 3 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của phòng khám.

Các bị can gồm: Trương Thị Hạ Liên (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Thị Mỵ (sinh năm 1985, trú tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội); Nguyễn Kim Hoàng Yến (sinh năm 1980, trú tại phường Đan Phượng, thành phố Hà Nội); Lê Thị Nhung (sinh năm 1992, trú tại xã Thọ Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Trương Thị Kim Lụa (sinh năm 1995, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng); Võ Thành Trung (sinh năm 1993, trú tại Chung cư Bàu Tràm, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và Bùi Thị Thuận (sinh năm 1994, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã cho các bác sỹ “giả” sử dụng các thủ đoạn vẽ bệnh, gây đau đớn cho khách hàng nhằm thu tiền.

Khi tư vấn cho bệnh nhân, bác sỹ “giả” sẽ đưa thông tin không đúng về từng khâu thủ thuật để tăng giá các gói dịch vụ, thu tiền cao hơn nhiều so với thực tế.

Khi khách hàng chọn các gói thấp thì trong quá trình thực hiện thủ thuật nhân viên ở đây sẽ tìm cách gây đau đớn hoặc hù dọa bệnh về các biến chứng, buộc khách hàng phải chuyển sang gói dịch vụ có giá tiền cao nhất.

Trước khi đến phòng khám, khách hàng được tư vấn online chỉ mất từ 199.000 đồng đến 1 triệu đồng, nhưng khi hoàn thành điều trị phải trả từ 10-50 triệu đồng cho mỗi loại dịch vụ.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Cảnh sát điều tra đã phát hiện Phòng khám tuyển dụng một số bác sỹ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị. Phòng khám lại tuyển những nhân viên không bằng cấp, làm bác sỹ “giả” để khám cho bệnh nhân.

Giấy phép của Phòng khám đứng tên một số bác sỹ đủ điều kiện nhưng theo điều tra, số bác sĩ này hiếm khi có mặt tại cơ sở.

Thay vào đó, các bác sỹ “giả” sẽ thực hiện hàng chục ca khám phụ khoa, nam khoa, phá thai, tư vấn, vẽ bệnh, gây đau đớn nhằm nâng khống giá dịch vụ cho khách hàng (cao hơn rất nhiều lần so với giá niêm yết tại phòng khám).

Thậm chí, mỗi khi có đoàn kiểm tra đột xuất thì Phòng khám có thủ đoạn là đưa hết các bác sỹ “giả” xuống tầng hầm rồi thay thế bằng các bác sỹ có chứng chỉ hợp pháp.

Với thủ đoạn gian dối như đã nêu trên, bước đầu Cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền gần 376 triệu đồng của 17 khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi những bị hại của phòng khám trên tiếp tục trình báo để cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xử lý các cá nhân có liên quan./.

