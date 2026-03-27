Tháng Thanh niên 2026: Khi tinh thần tình nguyện "thắp sáng" từng bản làng

Từ những con đường bê tông mới mở, những tuyến “đường hoa biên giới” rực rỡ đến các hoạt động hỗ trợ sinh kế, nâng cao nhận thức cho người dân..., màu áo xanh tình nguyện đang hiện diện ngày càng rõ nét ở nhiều thôn, bản, khu dân cư với nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện ý nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, các tổ chức Đoàn tỉnh Lạng Sơn đã và đang hướng mạnh về cơ sở, đến với những vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, góp phần tạo chuyển biến trong đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Quốc Việt là xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn của tỉnh Lạng Sơn.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã đã gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; xây dựng các mô hình gắn với thực tiễn như: tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới; triển khai các công trình, phần việc thanh niên phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Đoàn xã Quốc Việt Hoàng Như Quỳnh cho biết, thanh niên là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Vì vậy, Đoàn Thanh niên đã tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy khả năng của mình trong phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.

Tổ chức đoàn đặc biệt quan tâm đến việc đồng hành với thanh niên trong phát triển kinh tế, thông qua việc hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách nhằm giữ chân thanh niên, giúp thanh niên yên tâm gắn bó và làm giàu trên chính quê hương mình.

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Đoàn Thanh niên xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để kết nối, quản lý và lan tỏa các phong trào Đoàn.

Tổ chức đoàn phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động, tập hợp thanh niên; quan tâm hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng lực lượng thanh niên vùng biên vừa có bản lĩnh, vừa có trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Thiết thực triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên xã Quốc Việt đã phối hợp với Chi đoàn Công an xã Quốc Việt và Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên, xây dựng tuyến đường bê tông nông thôn tại xóm Nà Ỏi với chiều dài khoảng 140 m, tổng trị giá 30 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đồn Biên phòng Bình Nghi ra quân làm "Đường hoa biên giới", trồng 250 cây phong linh tại thôn Pác Lạn...

Đây là những công trình, phần việc thanh niên không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng…

Màu áo xanh tình nguyện trên khắp các bản làng xứ Lạng đã trở nên quen thuộc với đồng bào các dân tộc. Hình ảnh đoàn viên thanh niên vận chuyển nguyên vật liệu, san gạt nền nhà giúp nhân dân sửa chữa, xây dựng nhà mới; trồng cây xanh, tham gia làm đường giao thông nông thôn, làm đường kiểm tra cột mốc, dọn dẹp vệ sinh môi trường giúp nhân dân vùng lũ... là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì cộng đồng của tuổi trẻ...

Bí thư Đoàn xã Quốc Việt Hoàng Như Quỳnh chia sẻ tại Tọa đàm “Gặp mặt những người giữ lửa phong trào thanh niên” . (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Những con số "biết nói"

Lạng Sơn hiện có trên 188.000 thanh niên, chiếm 23,5% dân số; trong đó có hơn 40.000 đoàn viên, 70.000 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; trong đó, 12.000 đoàn viên là đảng viên. Thanh niên chủ yếu sinh sống ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, với tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thành Công cho hay, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị và tình hình đoàn viên thanh niên trên địa bàn, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức đoàn và thế hệ trẻ ngày càng cao.

Các cấp bộ đoàn khuyến khích đoàn viên thanh niên chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó; xung kích trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm 2026, Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Lạng Sơn phấn đấu tổ chức cho 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ đồng bào các dân tộc ở vùng cao, miền núi, biên giới, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn thiếu thốn.

Đoàn Thanh niên hỗ trợ hiện thực hóa 240 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện; hướng dẫn 65% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 90% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Các cấp bộ Đoàn lựa chọn hỗ trợ ít nhất một thôn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; lựa chọn xóa ít nhất một điểm đen ô nhiễm môi trường; duy trì, nhân rộng ít nhất một mô hình “Khu dân cư không rác thải”, “Đoạn đường thanh niên tự quản Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”…

Đoàn thanh niên quan tâm hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; tư vấn hướng nghiệp cho 17.500 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 3.270 thanh niên; hỗ trợ 11.200 lượt thanh thiếu nhi nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Đoàn thanh niên các cấp bồi dưỡng, giới thiệu khoảng 2.000 đoàn viên ưu tú để phát triển đảng.

Mỗi tổ chức đoàn cơ sở thực hiện ít nhất một công trình, mô hình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ năm 2022 đến nay, tuổi trẻ Lạng Sơn đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tuổi trẻ trong tỉnh đã triển khai 173 công trình “Thắp sáng đường thôn”; bê tông hóa trên 70 km đường giao thông và 12.773 m2 sân nhà văn hóa, nhà người dân; xây dựng 16 cầu dân sinh; sửa chữa 30 nhà văn hóa thôn.

Đoàn Thanh niên toàn tỉnh duy trì 178 mô hình xây dựng đô thị văn minh, 250 đội hình tình nguyện vì môi trường, xây dựng 358 nhà tiêu hợp vệ sinh, 2.952 lò đốt rác, trồng 750.000 cây xanh.

Trong 5 năm qua, hơn 35.000 lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội hướng về người dân vùng khó; tổ chức 70 đợt khám, cấp phát thuốc cho 25.000 lượt người dân; hiến 2.100 đơn vị máu.

Đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ với tổng nguồn lực đóng góp gần 2,3 tỷ đồng.

Trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát có 6.400 đoàn viên thanh niên tham gia, với hơn 1.000 ngày công lao động, xây mới được 2.589 nhà, sửa chữa 1.271 nhà...

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ hôm nay đang tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cộng đồng.

Từ những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, màu áo xanh không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều địa bàn mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để tổ chức đoàn tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò dẫn dắt, đồng hành cùng thanh niên trong giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

