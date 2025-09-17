Giải cứu bé gái 6 tuổi bị đối tượng lạ mặt giữ trái phép trong nhiều giờ

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh giải cứu thành công bé gái 6 tuổi bị đối tượng lạ mặt giữ trong nhiều giờ.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 16/9, chị Thị K. (25 tuổi, dân tộc Chăm, ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) đến trường để đón con là bé Thị H.S.N. (6 tuổi) học lớp 1 Trường Tiểu học Tân Hưng (ấp Tân Trung B, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) thì không tìm thấy con ở trường.

Nghĩ rằng con đã được giáo viên đưa về, chị báo cho bà nội đến nhà cô giáo đón cháu; tuy nhiên, giáo viên khẳng định bé đã có người nhà đón. Gia đình lập tức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên trình báo Công an xã Tân Phú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Tân Phú triển khai lực lượng, tập trung truy xét, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 17 giờ 28 phút ngày 16/9, khi cháu Thị H.S.N. đang đứng một mình trước nhà người dân ở xã Tân Phú, thì một người đàn ông điều khiển xe môtô màu trắng (chưa rõ biển số) đã bế cháu lên xe chở đi theo hướng ngã ba Khe Đol, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 17/9, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hồ Văn Quân (sinh năm 1978, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Tân Phú) đang giữ cháu Thị H.S.N. tại khu vực vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, giải cứu an toàn nạn nhân, bắt giữ đối tượng.

Công an xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh bàn giao bé gái cho gia đình. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận làm nghề giữ vườn mãng cầu tại xã Tân Phú. Chiều 16/9, sau khi uống rượu, trên đường về chòi rẫy, Quân nhìn thấy cháu Thị H.S.N. đứng sát đường nên đã dừng xe, dụ dỗ và chở cháu về chòi.

Trong thời gian giữ cháu N. (từ 17 giờ 30 phút ngày 16/9 đến 0 giờ 30 phút ngày 17/9), Quân khai không có hành vi xâm hại tình dục. Kết quả xác minh ban đầu với nạn nhân cũng cho thấy cháu N. không bị xâm hại.

Quân khai thêm sau khi đưa bé gái về chòi rẫy, có cho bé uống nước, khi bé gái khóc đòi chở về, Quân an ủi “ngủ đi sáng mai chú chở về,” sau đó để mặc cháu bé và lên giường ngủ.

Cơ quan Công an nhận định mặc dù không có quan hệ quen biết nhưng Hồ Văn Quân đã có hành vi dụ dỗ, giữ trái phép cháu bé 6 tuổi trong nhiều giờ mà không có sự đồng ý của gia đình. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

