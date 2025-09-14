Vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội: Khẩn trương làm rõ

Theo Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Công an thành phố khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Vào ngày 12/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác” kèm video và ảnh chụp bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em, được cho là xảy ra tại phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ việc này xảy ra tại chung cư Văn Phú-Victoria, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Bức “tâm thư” được cho là của một bé trai tên là Đ.C.H sinh năm 2012, sống tại khu chung cư Văn Phú-Victoria, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Nội dung thư cho biết em thường xuyên phải chịu các mệnh lệnh, hình phạt từ bố và mẹ kế như: bị bắt đứng cúi mặt, không được ngồi ghế, bị cấm đắp chăn, bị quát mắng bằng những lời lẽ hạ nhục và chịu sự kiểm soát quá mức.

Ngoài “tâm thư,” còn có 3 đoạn video trích xuất từ camera cùng một số trang nhật ký. Trong đó, bé trai viết rằng thời gian gần đây em thường bị đánh bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, thậm chí cả dao. Một đoạn video cũng ghi lại cảnh bé bị bắt đứng cúi mặt xuống bàn trong thời gian dài, không được phép ngồi xuống…

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc./.

