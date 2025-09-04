Bắc Ninh: Điều tra vụ việc cháu bé bị bầm tím 2 má nghi do bị bạo hành

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc cháu D.T.V có vết bầm tím, xước da trên mặt sau khi gửi tại “Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1” (Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong Ong Thế Viên đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an phường khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy khoảng 8 giờ, ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch Lan đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại cơ sở trên.

Đến 15 giờ cùng ngày, khi đến đón con, chị Lan phát hiện trên mặt cháu có nhiều vết bầm tím, nghi ngờ cháu bị bạo hành.

Gia đình sau đó đưa cháu đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả xác định cháu bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, vùng trán, xước da và tím vùng lưng bên trái.

Công an phường đang khẩn trương làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), sớm ổn định tâm lý cho gia đình bị hại, cũng như cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp sai phạm trong giáo dục.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong đã báo cáo vụ việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cùng lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa-Xã hội phường đã đến gia đình hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé, động viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình.

Thời điểm đoàn xuống thăm, sức khỏe của cháu D.T.V ổn định, chơi cùng bố mẹ./.

Quảng Ngãi: Bị bảo mẫu bạo hành dã man, bé trai tử vong sau hơn 20 ngày điều trị Khi thấy cháu K khóc, Quyên xốc nách cháu lên và ném mạnh xuống tấm nệm, không may, cháu K rơi ở mép nệm, phần đầu đập xuống nền nhà, có biểu hiện nôn ói, người tím tái, co giật.