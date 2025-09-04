Xã hội

Pháp luật

Bắc Ninh: Điều tra vụ việc cháu bé bị bầm tím 2 má nghi do bị bạo hành

Gia đình đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả xác định cháu bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, vùng trán, xước da và tím vùng lưng bên trái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc cháu D.T.V có vết bầm tím, xước da trên mặt sau khi gửi tại “Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1” (Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong Ong Thế Viên đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an phường khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy khoảng 8 giờ, ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch Lan đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại cơ sở trên.

Đến 15 giờ cùng ngày, khi đến đón con, chị Lan phát hiện trên mặt cháu có nhiều vết bầm tím, nghi ngờ cháu bị bạo hành.

Gia đình sau đó đưa cháu đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả xác định cháu bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, vùng trán, xước da và tím vùng lưng bên trái.

Công an phường đang khẩn trương làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), sớm ổn định tâm lý cho gia đình bị hại, cũng như cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp sai phạm trong giáo dục.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong đã báo cáo vụ việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cùng lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa-Xã hội phường đã đến gia đình hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé, động viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình.

Thời điểm đoàn xuống thăm, sức khỏe của cháu D.T.V ổn định, chơi cùng bố mẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bạo hành #bảo mẫu #tư thục Mùa Xuân Bắc Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu đất diện tranh chấp thuộc dự án Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho Công ty Việt Anh đầu tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đà Nẵng: Sắp xét xử vụ kiện dự án kéo dài gần 20 năm

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hành chính liên quan đến việc khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, quyết định giải quyết khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Gần 2 thập kỷ tranh chấp pháp lý, dự án của Công ty Việt Anh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn dang dở và tiếp tục vướng vòng lao lý.