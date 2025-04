Quảng Nam: Khẩn trương điều tra sự việc bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ tư thục

Liên quan đến video clip về vụ việc trẻ nhỏ bị bạo hành khi học tại Nhóm trẻ tư thục Con Cưng ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đang gây ồn ào trên các trang mạng xã hội và trong nhân dân tỉnh Quảng Nam vài ngày qua, ngày 14/4, phóng viên TTXVN tại Quảng Nam đã đến nhà chị T.T.T, phụ huynh cháu N.P.Đ.K, nạn nhân bị bạo hành trong đoạn video clip trên để tìm hiểu thông tin.

Gia đình nạn nhân cho biết sau thời gian điều trị tại bệnh viện, được sự quan tâm điều trị của các y, bác sỹ, hiện nay sức khỏe của cháu đã tương đối ổn định, được cho ra viện để về nhà tự điều trị nhưng thỉnh thoảng vẫn hoảng loạn, la hét, kêu khóc do sang chấn về tâm lý.

Chị T.T.T mẹ của cháu N.P.Đ.K nghẹn ngào kể lại: "Sự việc được phụ huynh của 1 cháu nhỏ cũng theo học tại Nhóm trẻ tư thục Con Cưng phát hiện vào trưa 11/4, khi chị này đăng nhập vào video của nhóm trẻ, phát hiện bảo mẫu N.N.U.L (sinh năm 2001) cũng vừa là chủ của cơ sở, một tay túm chân cháu N.P.Đ.K, một tay cầm thanh nhựa vừa đánh vào chân cháu vừa la mắng.

Sau khi đánh cháu N.P.Đ.K xong, bảo mẫu trên tiếp tục phát hiện thêm một cháu nhỏ trong lớp không chịu ngủ và nằm khóc, liền lấy cùng thanh nhựa đó đánh cháu nhỏ, bắt cháu không được khóc để nằm ngủ nhưng cháu vẫn khóc. Bảo mẫu liền bắt cháu nằm xuống giường và lấy thanh nhựa thọc vào miệng cháu nhỏ và ngoáy để bắt cháu ngừng khóc để ngủ nhưng cháu vẫn tiếp tục khóc nên bảo mẫu đã dùng chân đá vào miệng của cháu bé. Ngoài ra, cũng vào trưa 11/4, bảo mẫu trên còn cầm chân và đánh thêm 1 cháu nhỏ nữa vì cháu khóc không chịu ngủ."

Ngay sau khi được thông báo và xem lại đoạn video clip có hình ảnh con của mình bị bạo hành, ông N.P.T, bố của cháu N.P.Đ.K liền gọi điện thoại chất vấn bảo mẫu N.N.U.L về việc đánh con mình nhưng người này chối, ông N.P.T liền gửi đoạn video clip cho bảo mẫu xem.

Ngay trong tối 11/4, bảo mẫu N.N.U.L đã cùng với bố của bảo mẫu đến nhà cháu N.P.Đ.K xin lỗi và thương lượng với phụ huynh của cháu để không báo sự việc lên cơ quan Công an. "Nhưng vì sự an toàn của bản thân con tôi, cũng như của các cháu nhỏ, vợ chồng tôi đã trình báo với Cơ quan công an," chị T.T.T nói.Cũng theo chị T.T.T, trước đây, chị đã từng phát hiện khi cháu đi học về xuất hiện một vài vết tím nhỏ trên tay chân. Khi hỏi bảo mẫu N.N.U.L, người này cho biết là do các cháu va quệt vào hàng rào trong khi vui chơi, hay là do ngủ mơ nên tay, chân va phải thành giường.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an xã Quế Mỹ đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nghiệm phòng học của nhóm trẻ nơi xảy ra sự việc; tạm giữ, niêm phong 1 thẻ nhớ camera, 1 thanh nhựa và các đồ vật liên quan, cử 1 tổ công tác phối hợp đưa cháu N.P.Đ.K đến bệnh viện để kiểm tra, xác định các tổn thương.

Ngay trong đêm 11/4/2025, Công an xã Quế Mỹ đã gọi, mời làm việc đối với bà N.N.U.L, chủ nhóm trẻ tư thục và cũng là người thực hiện hành vi bạo hành với các cháu như trong video clip.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hưng Yên: Làm rõ nghi vấn nhóm bé trai bị bạo hành Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em; đề nghị người nhà trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng được được xem xét xử lý.