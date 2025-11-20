Hà Nội: Nhanh chóng giải cứu 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới hố sâu tại núi Trầm

Công an Hà Nội nhanh chóng giải cứu 2 cháu bé không may trượt chân và bị mắc kẹt dưới hố sâu tại khu vực núi Trầm, thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ (Hà Nội), khi đi dã ngoại cùng gia đình.

Cụ thể, vào 13 giờ 47 phút ngày 20/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về việc 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Địa hình khu vực núi đá phức tạp khiến việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn. Chỉ huy lực lượng đã kịp thời chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ triển khai trinh sát, tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để xác định chính xác vị trí các nạn nhân.

Khi tiếp cận được các nạn nhân, lực lượng cứu nạn tổ chức sơ cứu ban đầu và động viên, ổn định tinh thần 2 cháu bé.

Địa hình hiểm trở buộc lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ, đưa các nạn nhân lên vị trí an toàn.

Thông tin ban đầu, trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại khu vực núi Trầm, cháu trai 4 tuổi và cháu gái 14 tuổi đã trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên.

Hiện sức khỏe của 2 cháu đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi kỹ điều kiện thời tiết; nắm rõ địa hình; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và thông tin liên lạc khi tham gia các hoạt động leo núi, dã ngoại tại khu vực núi rừng.

Đặc biệt, người tham gia leo núi cần đi cùng nhóm, thông báo lịch trình cho người thân và tuyệt đối không đi một mình hoặc tách đoàn để tránh sự cố đáng tiếc./.

