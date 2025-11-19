Cơ bản khắc phục đoạn sạt lở Quốc lộ 27C, giải cứu nhiều người mắc kẹt

Sáng 19/11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau hơn 15 giờ đồng hồ nỗ lực, Tổ Cảnh sát Giao thông Quốc lộ 27C và Công an xã Lạc Dương cùng đội máy xúc đã cơ bản khắc phục được các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê hướng từ tỉnh Lâm Đồng xuống vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nhiều lái xe và xe ôtô chở hàng hóa sau hơn hai ngày bị mắc kẹt trên tuyến đèo này.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, chiều tối 18/11, lực lượng chức năng đã tiếp cận được nhóm những người đang bị cô lập, mắc kẹt giữa đèo, thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) và cung cấp kịp thời nhu yếu phẩm cho họ.

Xe máy xúc đã tiếp cận được điểm sạt lở nghiêm trọng nhất là nơi chiếc xe khách gặp nạn hướng về tỉnh Lâm Đồng.

Sau 15 giờ lực lượng chức năng nỗ lực làm việc, nhiều tảng đá lớn và bùn đất vùi lấp mặt đường đèo Khánh Lê đã cơ bản được giải tỏa.

Năm xe ôtô và 8 người, trong đó phần lớn là xe tải chở nông sản từ Đà Lạt ra các tỉnh miền Trung bị kẹt giữa đèo Khánh Lê suốt hơn hai ngày qua đã được "giải cứu."

Những xe tải này được lực lượng chức năng hướng dẫn quay ngược trở lại Đà Lạt, ra miền Trung theo hướng Quốc lộ 27, qua đèo Sông Pha để xuống Quốc lộ 1A.

Chủ một xe tải chở hoa cho biết lượng hàng hóa trên xe trị giá rất lớn. Xe và hàng hóa được giải cứu kịp thời đã giúp chủ hàng giảm thiểu được thiệt hại. Lái xe và người áp tải hàng đã được lực lượng chức năng giải cứu sau hai ngày đói khát, mệt mỏi và lo lắng.

Trước đó, vào khoảng hơn 23 giờ ngày 16/11, đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C nối Nha Trang-Đà Lạt (đoạn Km45 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh) xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương sạt lở xuống mặt đường.

Khối đất đá lớn rơi trúng một xe khách chở 32 người (29 khách, 2 tài xế và 1 phụ xe) làm 6 người chết, 19 người bị thương.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã phong tỏa, cấm người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường này.

Sự cố thiên tai đã khiến đèo Khánh Lê tê liệt hoàn toàn với nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Nhiều người và phương tiện bị cô lập hoàn toàn giữa đèo từ đêm 16/11.

Việc tiếp cận hiện trường, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Các điểm sạt lở, đất đá tràn ra đường.

Trên cao, phía taluy dương, nhiều đoạn gần như thẳng đứng, tiếp tục có nguy cơ sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân và lực lượng cứu hộ.

Từ khi xảy ra sự cố sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê, dù nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng không thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng nhưng lãnh đạo Công an tỉnh vẫn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phối hợp với Công an xã Lạc Dương khẩn trương tiếp cận, giải cứu người và phương tiện đang bị mắc kẹt, theo hướng từ Lâm Đồng xuống.

Những ngày qua, lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Lạc Dương đã huy động các xe cơ giới ngày đêm nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê trong điều kiện mưa lớn, nguy cơ sạt trượt đất rất cao.

Hiện, trên địa bàn Lâm Đồng, nhất là khu vực phía Bắc vẫn đang xảy ra mưa lớn. Cơ quan chức năng của tỉnh cảnh báo các đơn vị, địa phương và người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống ngập lụt, sạt lở do thiên tai gây ra./.

Lâm Đồng phân luồng 3 tuyến đường tránh đèo Khánh Lê đang sạt lở Từ trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng đi đến Khánh Hòa, phương tiện theo hướng từ thành phố Đà Lạt (cũ) đi Quốc lộ 20 qua đèo Mimosa, tới Ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.