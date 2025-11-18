Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm các nạn nhân trong sạt lở tại đèo Khánh Lê

Tối 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm các nạn nhân và họp với tỉnh Khánh Hòa về việc khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân yên tâm điều trị bệnh, mọi chi phí thuốc men, bác sỹ điều trị đã có Đảng, Nhà nước hỗ trợ miễn phí hoàn toàn.

Bác sĩ Lê Vũ Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa báo cáo Phó Thủ tướng tình hình sức khỏe của các nạn nhân và cho biết tính đến tối 18/11, bệnh viện chỉ còn điều trị 14 ca bệnh của vụ sạt đèo Khánh Lê, tất cả đều khỏe và ổn định.

Một số ca bệnh được phẫu thuật trong ngày hôm nay, đang được theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật; số còn lại sẽ được tiến hành trong những ngày tới. Riêng với các ca nhẹ, bệnh nhân có thể xuất viện trong 1 hoặc 2 ngày tới.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành tỉnh Khánh Hòa trong triển khai phương châm “4 tại chỗ," giúp công tác di dời, hỗ trợ người dân được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với nhân dân Khánh Hòa, đặc biệt là những mất mát của gia đình các nạn nhân trong đợt mưa lũ vừa qua.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của thiên tai; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Đặc biệt, chính quyền địa phương các cấp cần chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt.

Riêng với lực lượng công an, quân sự, biên phòng cần duy trì lực lượng, thiết bị và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa huy động tổng lực đẩy nhanh khắc phục các điểm sạt lở, trong 2 ngày tới phải thông tuyến giao thông các tuyến đèo Khánh Lê-Khánh Sơn và có phương án đảm bảo an toàn, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến khi có tình huống thiên tai phức tạp.

Các sở, ngành và địa phương phải chủ động phương án điều tiết hồ chứa, thủy điện một cách khoa học để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, các công trình vùng hạ du.

Sau ngập lụt, tỉnh cần bắt tay nhanh chóng khôi phục hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt, học tập và sản xuất trở lại bình thường, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai trong cộng đồng.

Tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Thay mặt Chính Phủ, Phó Thủ tướng đã trao kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại Khánh Hòa, tính đến 18 giờ ngày 18/11, mưa lụt, sạt lở (từ ngày 16-17/11) đã làm 10 người tử vong, 2 người mất tích và 19 người bị thương.

Mưa lớn cũng khiến 9.000 nhà dân, hàng ngàn hécta hoa màu và cây trồng bị ngập sâu trong nước. Nhiều khu vực bị sạt lở, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến an toàn dân cư. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 286 tỷ đồng

Dự báo trong tối 18/11 đến hết ngày 22/11, một số khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, nguy cơ ngập lụt ở một số khu vực dân cư vẫn còn./.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần tập trung nhân lực và thiết bị để thông tuyến trên đèo Khánh Lê một cách nhanh nhất.