'Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội' hội tụ bản sắc văn hóa năm châu

“Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất sẽ là không gian hội tụ những sắc màu đa dạng của các quốc gia, nơi các nền văn hóa năm châu cùng hòa quyện, gửi đi thông điệp hòa bình và nhân văn.

“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/10/2025 tại Hoàng thành Thăng Long và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đây là sáng kiến lần đầu tổ chức tại Việt Nam, nhằm tôn vinh giao lưu văn hóa quốc tế, gửi đi thông điệp hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Chiều 26/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố sự kiện, với sự tham dự của đại sứ, tổ chức quốc tế và báo chí.

Đến nay, có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế đăng ký tham gia, với quy mô 45 không gian văn hóa, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật, 12 đơn vị sách và 20 quốc gia gửi phim. Lễ khai mạc diễn ra tối 3/10, bế mạc ngày 5/10.

Hoạt động nổi bật gồm Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, Ẩm thực quốc tế, Dân vũ quốc tế, Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế và nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc khác.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, lễ hội sẽ quảng bá hình ảnh Hà Nội “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, đồng thời hướng tới trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế./.