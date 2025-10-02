'Tướng Thanh-Tướng Vịnh': Hai thế hệ tướng lĩnh trong một dòng chảy lịch sử

Trong đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn, Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam và Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân hợp tác xuất bản bộ sách về "Gia đình Tướng Thanh-Tướng Vịnh" góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng để độc giả tiếp tục tìm hiểu, gắn bó hơn với lịch sử nước nhà.

Bộ sách gồm 4 cuốn: “Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh,” “Hành trình vì hòa bình (Hồi ức),” “Những cánh thư ra Bắc vào Nam,” “Nguyễn Chí Thanh-Những góc nhìn từ hậu thế.”

Cuốn hồi ký “Hành trình vì hòa bình” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được viết từ góc nhìn của người trong cuộc, kể lại chặng đường đầy gian nan của lực lượng gìn giữ hòa bình “mũ nồi xanh” Việt Nam - từ bước dò đường đầu tiên đến nhiệm vụ nhiều thử thách tại châu Phi.

Với văn phong giản dị nhưng sâu lắng, tác giả không chỉ khắc họa tầm nhìn chiến lược mà còn làm nổi bật phẩm chất nhân văn, tình đồng chí sâu sắc, qua những chi tiết như vườn rau xanh nơi dã chiến hay lời dặn “giữ an toàn là trên hết.”

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (giữa), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Trung tâm Huấn luyện tác chiến Lục quân thuộc Bộ Quốc phòng Đức năm 2019. (Ảnh: Phạm Thắng/TTXVN)

Cuốn sách "Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" được hình thành từ những hồi ức của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các thành viên trong gia đình về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, kết hợp cùng với việc sưu tầm, biên soạn nội dung từ nhiều bộ tư liệu, bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà báo và đông đảo bạn hữu gia đình, với một tâm nguyện chung trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và những giá trị cốt lõi không thể phai mờ.

Mỗi câu chuyện là một lát cắt nhỏ nhưng giàu sức gợi, tôn vinh nhân cách, tấm gương lãnh đạo và tình yêu thương dành cho nhân dân, chiến sĩ của Đại tướng. Văn phong kể chuyện dung dị, dễ tiếp cận, cùng phụ lục hình ảnh quý hiếm càng làm nổi bật tính chân thực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cuốn sách “Nguyễn Chí Thanh: Những góc nhìn từ hậu thế” hướng đến những người thích đặt câu hỏi về lịch sử, muốn khám phá lịch sử.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao đổi tình hình chiến sự miền Nam với Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1967. (Ảnh tư liệu TTXVN)

Dưới lời kể của những vị tướng khác, những cán bộ đồng chí thân cận, hay trong nỗi nhớ của gia đình ông và những người nông dân lao động từng có cơ hội tiếp xúc hay trò chuyện với vị Đại tướng, thì cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều được tái hiện với những phẩm chất cao đẹp: Một người con của dân tộc, chan hòa giàu tình nghĩa, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, và cũng kiên cường, bất khuất trước mọi kẻ thù.

“Những cánh thư ra Bắc vào Nam” là tập hợp 73 bức thư của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình, viết trong gần 20 năm (1948-1967), từ kháng chiến chống Pháp đến những năm chống Mỹ ác liệt. Phần lớn trong đó là những bức thư ông gửi cho vợ – bà Nguyễn Thị Cúc, xen lẫn vài bức gửi cho các con và thư từ hồi âm.

Nội dung thư còn nhắc đến nhiều cán bộ, nhân vật cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam – những con người đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc. Đặc biệt, sách còn kèm theo hình ảnh chụp một số bức thư và những bức ảnh về Đại tướng cùng người thân trong gia đình, góp phần làm cho tác phẩm thêm gần gũi, chân thực và giàu ý nghĩa./.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Vị tướng dung dị, quyết đoán Nhiều phóng viên bày tỏ ngưỡng mộ trước tầm trí tuệ sâu sắc, nhãn quan chiến lược nhạy bén, sự chỉ đạo quyết liệt của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - một vị tướng tài, nhà ngoại giao xuất sắc.

Trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội lần thứ X-năm 2025 với chủ đề “Thăng Long-Hà Nội: Khát vọng vươn mình”, Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức tọa đàm giới thiệu bộ sách “Gia đình Tướng Thanh-Tướng Vịnh” vào 16h30, ngày 4/10 tại Tượng đài Cảm tử, Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa Bình Việt Nam; nhà báo Lương Bích Ngọc - đại diện nhóm tác giả; nhà báo Phan Đăng; nhà báo Nguyễn Hữu Việt.