Trưng bày 60 bức ảnh về “Nơi Bác dừng chân - Trường Dục Thanh Phan Thiết”

Sáng 8/10, Triển lãm ảnh chuyên đề “Nơi Bác dừng chân - Trường Dục Thanh Phan Thiết” đã diễn ra tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Sự kiện do Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) thực hiện.

60 bức ảnh đã mang đến cho người xem cái nhìn tổng quát về Khu di tích lịch sử Quốc gia Dục Thanh - nơi Bác đã dừng chân dạy học từ tháng 9/1910-2/1911.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1946-23/11/2025); ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của dân tộc, quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Triển lãm thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu…

Trường mang tên Dục Thanh với ý nghĩa giáo dục thanh thiếu niên. Đây là trường tư thục do hai người con trai của nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông sáng lập năm 1907 giúp con em nhân dân Phan Thiết có trường học để mở mang kiến thức và hưởng ứng phong trào Duy Tân đất nước của cụ Phan Chu Trinh.

Năm 1909, sau khi thôi học tại Trường Quốc học Huế, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi dần vào miền Nam với hy vọng Sài Gòn sẽ là nơi có điều kiện thuận lợi để ra nước ngoài tìm đường cứu nước.

Trên hành trình ấy, đến vùng đất Phan Thiết, Người đã dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh vào tháng 9/1910.

Không chỉ giảng dạy trên lớp, vào những ngày nghỉ cuối tuần, thầy giáo Nguyễn Tất Thành thường dẫn học trò đi thăm thắng cảnh ở Phan Thiết, tìm hiểu cuộc sống của ngư dân, kể chuyện cho các em nghe về tấm gương của các vị anh hùng dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc...

Khách tham quan triển lãm ảnh. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Người đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng học trò và nhân dân Phan Thiết qua phong cách sống giản dị, hòa đồng và lòng yêu nước, thương dân.

Trường Dục Thanh được trùng tu phục dựng từ năm 1978-1980 và được công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào ngày 12/12/1986 theo Quyết định số 235VH/QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, Khu di tích Dục Thanh đã đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, học tập; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như lễ dâng hương, dâng hoa, báo công viếng Bác; lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, kết nạp Đội, lễ trao giải cho học sinh giỏi, những đêm thơ, nhạc về Bác; các hội nghị, hội thảo…

Trong thời gian diễn ra triển lãm ảnh chuyên đề, 2 bảo tàng còn phối hợp tổ chức tọa đàm, trao đổi chuyên môn với Chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ.”

Triển lãm ảnh chuyên đề “Nơi Bác dừng chân Trường Dục Thanh Phan Thiết” diễn ra đến hết ngày 11/10./.

Đến Khu di tích trường Dục Thanh tìm hiểu về cuộc đời cao đẹp của Bác Hồ Du khách từ mọi miền đất nước mỗi khi có dịp đến Phan Thiết đều ghé qua trường Dục Thanh để tìm hiểu về cuộc đời cao đẹp của Người, từ nếp sống giản dị, chân thật, đến lòng yêu nước thương dân.