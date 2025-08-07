'Từ Việt Bắc về Hà Nội': Tái hiện hành trình đấu tranh cách mạng của Bác Hồ

Nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công diễn vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội” vào ngày 11-12/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Vở cải lương được chuyển thể từ tập 3 - “Từ Việt Bắc về Hà Nội” của bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sau 30 năm tìm đường cứu nước, bắt gặp ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lê nin, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và ngày 28/1/1941, Người trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thông qua tác phẩm, người xem có thêm những bất ngờ thú vị khi biết thêm về những hoạt động phong phú, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh khi Người hoạt động ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; những chuyến qua lại biên giới Việt-Trung như con thoi của Người để móc nối liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nắm tình hình của chính phủ Quốc dân; việc Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt và giam giữ hơn một năm, đày ải qua hàng chục nhà lao lớn nhỏ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ về tác phẩm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Người xem cũng biết thêm về hoàn cảnh ra đời của các bài thơ trong “Nhật ký trong tù”; tấm lòng quý mến của những người dân Trung Quốc với Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người; các nhân vật bí ẩn và quan trọng của Mỹ hiện diện ở Trung Quốc; bộ mặt bạc nhược, cơ hội của một số chính khách thuộc các đảng phái Việt Quốc, Việt Cách, Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội, Việt Nam Phục quốc quân… đang lưu vong ở Trung Quốc.

Tác giả kịch bản Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn Triệu Trung Kiên và êkip thực hiện vở diễn luôn chú trọng xây dựng hình ảnh giản dị, đời thường mà vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Theo tác giả kịch bản Nguyễn Thế Kỷ, hình tượng Hồ Chí Minh luôn chan chứa lòng yêu nước, thương dân vô bờ với một tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chân thành, sâu sắc.

Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Triệu Trung Kiên. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nguyên tắc cao nhất của Người là độc lập, tự do cho dân tộc; hạnh phúc, dân chủ, no ấm cho nhân dân. Phương pháp và tư duy cách mạng của người là “dĩ bất biến ứng vạn biến,” tuyệt đối không giáo điều, không máy móc. Đạo đức của Người là “dĩ công vi thượng,” “chí công vô tư,” xả thân vì Tổ quốc, vì nhân dân. Những tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, phong cách đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều khi lặng lẽ, khiêm nhường.

Cơ bản trung thành với nội dung chính của tiểu thuyết “Từ Việt Bắc về Hà Nội,” Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Triệu Trung Kiên vẫn nhất quán với lối tự sự biên niên sử của tiểu thuyết, chủ động tạo cho mạch chuyện trong vở diễn trôi theo trật tự thời gian tuyến tính.

Bối cảnh hiện thực đời sống của vở diễn phần 3 “Từ Việt Bắc về Hà Nội” dồn nén từ năm 1941 đến 1945, ở đó, cách mạng Việt Nam tuy bề ngoài có vẻ âm thầm nhưng bên trong đang sôi sục chờ thời cơ bùng lên cơn bão lớn.

“Thử thách lớn nhất là phải thực hiện trong một khoảng thời gian hiện thực 5 năm, trong một không gian rộng lớn với số lượng nhân vật, sự kiện đồ sộ, nhiều mối quan hệ chằng chéo, có mặt phức tạp, để làm sao kể câu chuyện lịch sử một cách hấp dẫn, sinh động, thuyết phục,” ông Kiên nói.

Nghệ sỹ Văn Thuận sẽ thể hiện hình tượng Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Việc lựa chọn nghệ sỹ thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một vấn đề không đơn giản. Đạo diễn đã phải làm việc với 4 nghệ sỹ được dự kiến giao vai, cuối cùng, nghệ sỹ Văn Thuận được chọn.

“Lúc đầu tôi rất lo lắng, thậm chí nhiều đêm mất ngủ, bởi đây là một thách thức quá lớn đối với tôi. Nhưng được sự động viên, khích lệ của Đạo diễn và anh chị em đồng nghiệp, dần dần tôi đã tự tin, quyết tâm để hoàn thành tốt vai diễn. Bản thân tôi cũng đã khổ công rèn luyện, học hỏi từ giọng nói cho đến dáng dấp, tác phong, đặc biệt là thần thái hết sức đặc biệt của Bác Hồ, để làm sao nhập vai một cách trọn vẹn nhất,” nghệ sỹ Văn Thuận chia sẻ./.

Nghệ sỹ tập luyện tích cực chuẩn bị cho ngày công diễn.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong các năm từ 2022 đến 2025, Nhà xuất bản Văn học cùng Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt đã in ấn, xuất bản bộ tiểu thuyết lịch sử 5 tập mang tên “Nước non vạn dặm” của Phó Giáo sư-Tiến sỹ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Đạo diễn Triệu Trung Kiên và soạn giả Hoàng Song Việt cùng các nghệ sỹ Nhà hát Cải lương Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam) lên kế hoạch chuyển thể, dàn dựng 5 phần (5 vở sân khấu) của bộ sử thi nghệ thuật cùng tên. Phần 1: “Nợ nước non” ra mắt công chúng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2022 cho đến nay với trên 100 suất diễn trên sàn gỗ và trên sóng truyền hình, phát thanh. Phần 2: “Lênh đênh bốn biển” đang nằm trong kế hoạch dàn dựng. Phần 3: “Từ Việt Bắc về Hà Nội” được ưu tiên xây dựng trước và ra mắt công chúng vào ngày 11-12/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).