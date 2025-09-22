Hàn Quốc: Tấn công mạng nhằm vào hàng chục công ty quản lý tài sản

Ngày 22/9, thông tin từ cơ quan quản lý mạng Hàn Quốc cho biết dữ liệu từ khoảng 20 công ty quản lý tài sản tại nước này đã bị xâm nhập trong một vụ tấn công mạng hồi đầu tháng 9.

Theo các nguồn tin, một máy chủ đám mây do một nhà thầu phụ công nghệ thông tin quản lý và chủ yếu được các quỹ đầu tư tư nhân vừa và nhỏ trong nước sử dụng, đã bị nhóm tin tặc có tên là Qilin tấn công.

Qilin tuyên bố dữ liệu bị rò rỉ bao gồm các tài liệu liên quan đến thuế của các công ty, dữ liệu về nhân viên và thông tin cá nhân của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, các cơ quan tài chính của Hàn Quốc cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc rò rỉ thông tin tín dụng có thể dẫn đến thiệt hại về tài chính.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ xâm nhập mạng quy mô lớn trong lĩnh vực tài chính xảy ra tại Hàn Quốc những tháng gần đây.

Trước đó, Lotte Card, công ty phát hành thẻ lớn thứ 5 của nước này đã xác nhận thông tin bị tấn công mạng, gây rò rỉ dữ liệu, ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu khách hàng.

Trước tình hình trên, ngày 22/9, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các cơ quan chính phủ để thảo luận biện pháp ứng phó với tấn công mạng tại các công ty SK Telecom, KT Corp và Lotte Card...

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Kim Min Seok nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành đại tu toàn bộ hệ thống bảo vệ dữ liệu tại các công ty viễn thông và tài chính để đảm bảo không tái diễn các vụ tấn công mạng tương tự.

Cơ quan chức năng sẽ đưa ra mọi biện pháp khắc phục thiệt hại để những người bị ảnh hưởng không gặp bất tiện. Trước mắt, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân của các sự cố và tìm ra sai sót trong hệ thống quản lý bảo mật của các doanh nghiệp.

Tháng 4/2025, nhà mạng SK Telecom báo cáo rằng dữ liệu cá nhân của toàn bộ người dùng có thể đã bị rò rỉ trong một cuộc tấn công mạng vào máy chủ.

Đầu tháng 9, nhà Công ty Korea Telecom (KT), một nhà mạng di động lớn khác, đã thông báo các khoản thanh toán vi mô bất hợp pháp liên quan đến 362 thuê bao trong những tuần gần đây. Tiếp đó, KT cũng báo cáo về việc xâm nhập máy chủ.

Tháng 8/2025, máy chủ của công ty Lotte Card đã bị tấn công, làm lộ thông tin cá nhân của khoảng 3 triệu khách hàng./.

