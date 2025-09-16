Tin tặc trộm thông tin của hàng triệu khách hàng thuộc các thương hiệu xa xỉ

BBC ngày 15/9 đưa tin tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng tiềm năng từ các thương hiệu xa xỉ Gucci, Balenciaga và Alexander McQueen trong một cuộc tấn công vào công ty mẹ Kering của Pháp.

Kering xác nhận vụ xâm nhập trong một tuyên bố không nêu tên các thương hiệu bị ảnh hưởng, cho biết đã phát hiện vào tháng 6/2025 việc một bên thứ ba đã truy cập tạm thời trái phép vào hệ thống và tiếp cận một số dữ liệu khách hàng hạn chế từ một số thương hiệu.

Theo BBC, dữ liệu khách hàng bị đánh cắp bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và tổng số tiền đã chi tại các cửa hàng của các thương hiệu.

Kering cho biết không có thông tin tài chính nào, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, bị đánh cắp.

Nhóm tin tặc, tự xưng là "Shiny Hunters," tuyên bố đã nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu địa chỉ email.

Kering cho biết các thương hiệu của họ đã ngay lập tức báo cáo vụ việc cho các cơ quan chức năng và thông báo cho khách hàng theo quy định của địa phương. Tập đoàn không cho biết những quốc gia nào bị ảnh hưởng trong vụ tấn công.

Những cuộc tấn công như vậy đang ảnh hưởng đến các thương hiệu xa xỉ và nhà bán lẻ trong năm nay.

Các vụ vi phạm cũng đã xảy ra tại Cartier của Richemont và một số thương hiệu của LVMH.

Vào tháng 7/2025, cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đang điều tra một vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến khoảng 419.000 khách hàng của thương hiệu Louis Vuitton mà LVMH sở hữu./.

